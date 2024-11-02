Почему не стоит привязывать банковские карты к соцсетям

Чем опасны онлайн-платежи в соцсетях
В последние годы в России наблюдается рост числа утечек данных, в том числе логинов и паролей от популярных сервисов. Если злоумышленники получат доступ к украденному аккаунту в социальной сети с привязанной банковской картой, они первым делом постараются украсть с нее деньги.
Представьте: мошенники получают доступ к вашей карте и начинают тратить деньги на покупки, которые вы не совершали! Вы можете даже не заметить, как деньги исчезают с вашего счета.
Кроме того, многие популярные сервисы предлагают функцию оплаты покупок частями. Это удобно, если вам нужно оплатить товар, а денег не хватает. Но важно помнить, что мошенники, получив доступ к вашим платежным данным, могут оформить покупку частями, даже если на вашей карте сейчас мало денег. И после того как вы восстановите доступ к банковской карте, вас будет ждать неприятный сюрприз в виде долга на крупную сумму.
Важно
Даже если вы уверены, что ваш аккаунт не смогут взломать, есть и другая причина, почему лучше отвязать карту от профиля в соцсети. Платные подписки, оформленные впервые, практически во всех сервисах продлеваются автоматически. И даже если вы приняли решение отказаться от подписки, но не успели этого сделать, деньги все равно спишут.
Как защитить свои финансы
Социальные сети собирают много личной информации о пользователях. Когда мы привязываем банковскую карту к учетной записи в социальной сети, повышается и риск утечки этой информации. Поэтому важно принимать меры предосторожности для защиты своих аккаунтов и финансовых средств:
- Используйте альтернативные способы оплаты. Вместо привязки банковской карты к социальной сети используйте альтернативные способы оплаты, такие как электронные кошельки или переводы из приложений банков (СБП, SberPay и пр.).
- Следите за своими расходами. Чтобы сразу замечать несанкционированные финансовые операции, регулярно проверяйте баланс своей карты и отслеживайте расходы.
- Установите двухфакторную аутентификацию. Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительный уровень защиты вашего аккаунта. Даже если злоумышленник узнает пароль, он не сможет войти в аккаунт без второго фактора аутентификации. Но будьте бдительны и никому не сообщайте проверочный код из СМС.
- Используйте сложные пароли. У среднестатистического интернет-пользователя минимум 10 разных аккаунтов, каждый из которых содержит конфиденциальную информацию. Поэтому в любых сервисах важно использовать сложные пароли, уникальные для каждого сервиса, и регулярно их обновлять.
В данном случае мы видим знакомую картину, когда удобство пересекается с информационной безопасностью. Безусловно, привязать карту и не вводить платежные данные вновь и вновь — удобное решение, но опрометчивое. Мы фиксируем большое количество случаев, когда пользователи привязывали свои карты к профилям и переставали пользоваться сервисом. В этом случае списания за сервис идут в автоматическом порядке, и пользователи часто не обращают на это внимания. Также не стоит забывать, что если ваш аккаунт взломают и украдут в том числе платежные данные, то разработчики за это ответственности не понесут.
Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуем отвязать банковские карты от всех онлайн-сервисов. А если у вас есть платные подписки, оплачивайте их с дополнительной банковской карты. Пополняйте ее небольшими суммами или кладите на счет ровно столько денег, сколько нужно для покупки. Будьте осторожны и берегите свои финансы.