Почему не стоит привязывать банковские карты к соцсетям

В данном случае мы видим знакомую картину, когда удобство пересекается с информационной безопасностью. Безусловно, привязать карту и не вводить платежные данные вновь и вновь — удобное решение, но опрометчивое. Мы фиксируем большое количество случаев, когда пользователи привязывали свои карты к профилям и переставали пользоваться сервисом. В этом случае списания за сервис идут в автоматическом порядке, и пользователи часто не обращают на это внимания. Также не стоит забывать, что если ваш аккаунт взломают и украдут в том числе платежные данные, то разработчики за это ответственности не понесут.