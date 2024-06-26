Почему не стоит искать инопланетян?

Несколько десятилетий ученые из разных стран мира прослушивают космос с помощью радиотелескопа, чтобы поймать сигналы от потенциальных разумных инопланетян. Пока что это сделать не удается. Ученые также отправляли сообщения для внеземного разума в надежде, что инопланетяне их получат и с ними можно будет вступить в контакт. Вместе с тем некоторые исследователи считают, что не стоит этого делать, поскольку может привести к гибели всего человечества, пишет IFLScience.