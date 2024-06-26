Почему не стоит искать инопланетян?

Несколько десятилетий ученые из разных стран мира прослушивают космос с помощью радиотелескопа, чтобы поймать сигналы от потенциальных разумных инопланетян. Пока что это сделать не удается. Ученые также отправляли сообщения для внеземного разума в надежде, что инопланетяне их получат и с ними можно будет вступить в контакт. Вместе с тем некоторые исследователи считают, что не стоит этого делать, поскольку может привести к гибели всего человечества, пишет IFLScience.
Сигналы для инопланетян
Девять лет назад международная группа ученых создала организацию METI International. Она занимается рассылкой сообщений для инопланетян. В 2017 году первый такой сигнал был отправлен к потенциально обитаемой планете, похожей на Землю, под названием GJ273b (находится на расстоянии 19 световых лет от нас).
Цели этой организации вызывают споры. Одна из причин этого объясняется гипотезой Темного леса. Согласно ей, внеземные миры скрываются, ведь неизвестно, какие намерения у других разумных существ во Вселенной. Иными словами, какие-то цивилизации могут быть очень враждебными.
Почему не нужно искать инопланетян?
Например, одна миролюбивая цивилизация может найти в космосе другую такую же примерно с тем же уровнем технологического развития. Но при этом неизвестно, не враждебна ли последняя по отношению к другим.
Есть еще одна причина. Допустим, сообщение с Земли достигло какой-то планеты с разумными инопланетянами. Однако, учитывая огромное расстояние, этот сигнал летел туда долгие годы, вероятно, столетия. Много лет потребуется и на получение ответа от инопланетян. Неизвестно, не продвинутся ли за это время они вперед в технологическом плане. Таким образом, если изначально казалось, что эта цивилизация миролюбивая, за сотни лет все может измениться.
В 2018 году физик Стивен Хокинг за несколько дней до своей смерти сказал, что начинать общение с инопланетянами и посылать в космос сообщения не стоит. Он подчеркивал, что неизвестно, на каком технологическом уровне находятся эти существа.
Встреча двух цивилизаций, более развитой и примитивной, всегда заканчивается катастрофой для последней. В связи с этим некоторые ученые сейчас настаивают на том, что нужно молчать и не надо сообщать о себе на весь космос.
Кстати, не исключено, что инопланетяне уже сами передают «приветы» землянам. Так, периодически в мире появляются загадочные блестящие объекты, известные как «инопланетные» монолиты.
Айгуль Сабитова