Почему не были уничтожены западные бренды, спонсировавшие Гитлера

Память о Второй мировой войне оказывает влияние не только на политические процессы, касается она, конечно, и экономики. Особенную роль эта память играет в истории крупного немецкого бизнеса. Не секрет, что многие германские компании, имеющие и по сей день мировую известность, были тесно связаны с нацистами, активно спонсировали агрессивную политику Гитлера. При этом, несмотря на то, что одной из главных задач после войны была демилитаризация Германии (основу военной мощи которой и составляла сильная промышленность), эти бизнес-гиганты не были уничтожены, и более того, их потенциал рос благодаря западным, преимущественно американским инвестициям. Почему так произошло, и какие немецкие бренды были связаны с нацизмом?