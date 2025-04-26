Почему не были уничтожены западные бренды, спонсировавшие Гитлера

Память о Второй мировой войне оказывает влияние не только на политические процессы, касается она, конечно, и экономики. Особенную роль эта память играет в истории крупного немецкого бизнеса. Не секрет, что многие германские компании, имеющие и по сей день мировую известность, были тесно связаны с нацистами, активно спонсировали агрессивную политику Гитлера. При этом, несмотря на то, что одной из главных задач после войны была демилитаризация Германии (основу военной мощи которой и составляла сильная промышленность), эти бизнес-гиганты не были уничтожены, и более того, их потенциал рос благодаря западным, преимущественно американским инвестициям. Почему так произошло, и какие немецкие бренды были связаны с нацизмом?
На службе у Рейха
Разумеется, в 1930-е- 1940-е годы весь крупный немецкий бизнес, как часть немецкой экономики, был полностью встроен и в политическую систему страны. Многие руководители корпораций прямо симпатизировали Гитлеру. Кроме того, компании активно использовали рабский труд узников концлагерей, а также тех, кто были принудительно угнан на работы в Третий рейх из СССР, Польши, — так называемых остарбайтеров. А Deutsche Bank, к примеру, играл ведущую роль в «ариизации» имущества — конфискации еврейских предприятий и передаче их «арийским» владельцам — немцам.
Металлургический гигант Rheinmetall, являющийся сегодня одним из столпов германской экономики, был «мотором» стремительной милитаризации страны в 1930-е. В свою очередь, Krupp AG (ныне ThyssenKrupp) был крупным производителем стали, техники и оружия. Семья Круппов поддерживала Гитлера финансово и идеологически.
В годы войны многие промышленные корпорации — химические и автоконцерны — изготовляли продукцию «двойного» и прямого военного назначения, используя сотни тысяч рабов и военнопленных. Например, известное химическое предприятие IG Farben производило «циклон Б» — газ, при помощи которого людей убивали в газовых камерах.
После войны концерн был расформирован, его части стали современными компаниями, включая BASF, фармацевтический гигант Bayer, Hoechst (ныне часть Sanofi). Volkswagen и BMW на своих конвейерах собирали военную технику, компоненты и двигатели для самолетов люфтваффе. Тем же занимался и знаменитый сегодня бренд бытовой техники Bosh. С начала 1940—х гг. Merzedes-Benz активно использовал труд остарбайтеров.
Люди часто работали в нечеловеческих условиях. Некоторые цеха были перенесены в подземные бункеры для защиты от бомбардировок — условия там ставили людей на грань выживания.Siemens, крупнейшая немецкая компания в сфере электротехники, участвовала в строительстве и обслуживании лагерей смерти, включая электрификацию Освенцима и проектирования крематориев.
Модные бренды и нацизм
Даже в истории мировых модных домов, имеющих германское происхождение, есть свои темные страницы истории. Например, Hugo Boss шил униформу для Вермахта, СС, штурмовых отрядов, Гитлерюгенда, также используя рабский труд. Сам Хуго Фердинанд Босс, основатель компании, был членом НСДАП с 1931 года.
Известные и любимые многими фирмы Adidas и Puma также были вовлечены в поддержку нацизма в Германии. Основатели компаний, братья Адольф и Рудольф Дасслеры состояли в нацистской партии. Их фирма, которая тогда была совместной и называлась «Gebrüder Dassler Schuhfabrik», массово производила военные ботинки для вермахта, и, по некоторым сведениям, элементы вооружений. Конечно же, главным образом, силами узников концлагерей.
Стабильность против покаяния
Интересно, что после денацификации Германии в послевоенное время и фактически вплоть до 1990-х гг., ни немецкие СМИ, ни политики, на сами корпорации особо не афишировали эту тему. А предприятия (после некоторых незначительных реорганизаций) продолжали работать, став основой германского послевоенного «экономического чуда». Многие главы корпораций избежали жестких репрессий, отделавшись достаточно мягкими наказаниями, и после смогли продолжать работу. Почему так произошло?
В 1943−44 гг. среди союзников по антигитлеровской коалиции доминировало убеждение, что после разгрома рейха его необходимо полностью лишить экономического потенциала, сделав аграрной страной — чтобы исключить новую милитаризацию страны и полностью устранить потенциальную угрозу. Однако, когда после 1945 г., когда стало ясно, что новым фронтом борьбы станет противостояние Запада с СССР, США решили подойти к вопросу прагматично и не уничтожать промышленный фундамент Западной Германии.
Уже в 1955 г. ФРГ вступила в НАТО, став одним из главных антисоветских форпостов в Европе. Процветание ФРГ было выгодно Вашингтону, и успешная Германия стала одним из экономических локомотивов формировавшегося тогда Евросоюза. Конечно, в этих условиях для США была важна стабильность и преемственность бизнеса.
Компенсации и вина
Активный процесс «проработки темного прошлого», признания и компенсаций со стороны немецкого бизнеса начался лишь в 1990-е годы, а его пик пришелся и вовсе на первое десятилетие XXI века.
Именно тогда, после распада СССР и объединения Западной и Восточной Германии были открыты архивы, где имелись материалы, в том числе и о принудительном использовании остарбайтеров. Жертвы начали подавать иски, рассказывать свои истории. Началась кампания и в США — потомки пострадавших и сами выжившие узники стали коллективно обращаться в суды. Это вызвало огромную волну общественного давления в Германии и за её пределами. Немецкие корпорации боялись потерять доступ к рынкам и инвестициям. А потому начали проводить независимые исторические исследования, выплачивать компенсации и более открыто говорить о мрачном прошлом.
Создавались специальные фонды, бизнес финансировал исторические научные и образовательные программы. Активнее всех в этом участвовали Siemens и Volkswagen. А, к примеру, Rheinmetall или Adidas, несмотря на внушительное финансовое участие в компенсационных выплатах, не стремились к интенсивному публичному покаянию и чрезмерному историческому самоанализу.
Для многих брендов память о Второй мировой войне все еще остается сложной моральной и имиджевой проблемой. А их степень признания вины, раскаяния, а также ответственности перед будущим до сих пор вызывает споры.