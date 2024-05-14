Почему названия витаминов состоят из букв и цифр

Известно, что витамин C, содержащийся, например, в апельсинах, помогает бороться с простудой, а витамин A, который есть в моркови, улучшает зрение. Витамины имеют решающее значение для здоровья, но почему их названия состоят в основном из букв и когда они появились? Об этом рассказала редакция National Geographic.
Люди всегда понимали, что их здоровье зависит от рациона питания. Однако потребовались тысячи лет, чтобы эту связь выявили ученые.
Ранние эксперименты в области питания были в основном сосредоточены на элементе азот, впервые открытом в 1772 году, и на том, влияло ли его присутствие или отсутствие в продуктах питания на здоровье животных и людей.
В 1838 году химик Герардус Йоханнис Малдер предположил существование соединения, которое он назвал белком. По мнению ученого, оно играло главную роль в питании. После этого на протяжении десятилетий вещество считалось «истинным питательным веществом», несмотря на то, что специалисты выявляли полезные свойства овощей и фруктов. Например, было доказано, что эти продукты облегчают такие заболевания, как цинга и рахит. Хотя эти недуги были распространены среди людей с ограниченным рационом питания, исследователи продолжали «винить» другие факторы, например, инфекции, почву или даже морской воздух.
Тем временем моряки во время длительных плаваний страдали от другого заболевания — авитаминоза. Он может вызвать сердечную недостаточность и потерю чувствительности в ногах.
Японский военно-морской врач Канехиро Такаки выдвинул теорию, что богатые люди намного меньше, чем бедные, подвержены авитаминозу. Специалист связал это с недостатком в рационе белка.
Голландский военный врач Кристиан Эйкман разработал свою собственную теорию об авитаминозе после экспериментов с цыплятами. У птиц, которые ели белый рис, распространенный на японских военно-морских судах, были симптомы, схожие с симптомами авитаминоза. Однако в то же время пернатые, которые питались коричневым рисом, оставались здоровыми.
Эйкман продолжил это направление исследований и обнаружил, что заключенные, которых кормили белым рисом, также страдали от авитаминоза. Тогда он задался вопросом: было ли обработанное зерно частью проблемы?
Польский химик Казимир Фанк извлек оболочку из отрубей для приготовления белого риса и провел ряд экспериментов с голубями. Птицы, которых кормили белым рисом, заболели, однако после того, как ученый дал им рисовые отруби и дрожжи, они выздоровели. Таким образом, Такаки подтвердил теорию о том, что диета и авитаминоз связаны, но виновником недуга является не недостаток белка.
Так, Фанк выдвинул теорию о недостатке другого вещества — азотсодержащего соединения, которое он назвал витамином, от сочетания латинского слова, означающего «жизнь», и «амина», названия соединения, содержащего азот.
Вслед за Фанком исследователи выделили питательные микроэлементы, связанные с такими заболеваниями, как рахит, цинга, зоб и другими. Примерно в то время, когда польский химик изобрел витамин, американский ученый-диетолог Элмер Макколлум проводил эксперименты с кормами для различных популяций животных и обнаружил, что «вспомогательное» вещество, присутствующее в некоторых жирах, необходимо для роста крыс. Позже оно стало известно как витамин А.
Макколлум и другие также провели дальнейшие эксперименты с питательным веществом, полученным из рисовых отрубей, назвав его витамином В. В конце концов оказалось, что вещество на самом деле представляет собой восемь водорастворимых витаминов, каждому из которых было присвоено индивидуальное название, например, тиамин, и пронумеровано в порядке открытия (витамин В1).
Сегодня четыре жирорастворимых витамина — A, D, E и K — считаются необходимыми для роста и здоровья человека. Точно так же называются девять водорастворимых витаминов: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В7 (биотин), В9 (фолиевая кислота), В12 (кобаламин) и С. И кажется маловероятным, что ученые когда-либо откроют более важные для здоровья витамины. На данный момент связь витаминов и крепкого здоровья полностью объяснена.
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Анна Морозова