Почему названия витаминов состоят из букв и цифр

В 1838 году химик Герардус Йоханнис Малдер предположил существование соединения, которое он назвал белком. По мнению ученого, оно играло главную роль в питании. После этого на протяжении десятилетий вещество считалось «истинным питательным веществом», несмотря на то, что специалисты выявляли полезные свойства овощей и фруктов. Например, было доказано, что эти продукты облегчают такие заболевания, как цинга и рахит. Хотя эти недуги были распространены среди людей с ограниченным рационом питания, исследователи продолжали «винить» другие факторы, например, инфекции, почву или даже морской воздух.