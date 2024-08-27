Почему найти сросшиеся орехи — хорошая примета

Наши предки верили, что если на Ореховый Спас попадутся сросшиеся плоды, то это сулит денежное благополучие. Чтобы «зарядить» сросшиеся орехи на прибыль, нужно было провести ритуал: взять их в левую руку, попросить, чтобы деньги росли и приумножались, положить орешки в кошелек и носить при себе весь год. Считалось, что все это время человек не будет нуждаться в деньгах.