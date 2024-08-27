Почему найти сросшиеся орехи — хорошая примета

Ежегодно 29 августа Православная церковь празднует "Спас нерукотворный (Перенесение Нерукотворного Образа Христова из Едессы в Константинополь). Этот праздник связан с библейским преданием, согласно которому Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем — на холсте отпечатался лик Сына Божьего, с которого впоследствии писали первые иконы Спаса Нерукотворного.
Этот праздник имеет несколько народных названий: Хлебный Спас, Третий Спас, Спас на холсте и Ореховый Спас. Он ассоциируется с окончанием лета и сбором урожая, считалось, что к концу августа созревают орехи.
С Ореховым Спасом связано много примет и поверий, в том числе про сросшиеся орехи.
Что за примета про сросшиеся орехи?
Наши предки верили, что если на Ореховый Спас попадутся сросшиеся плоды, то это сулит денежное благополучие. Чтобы «зарядить» сросшиеся орехи на прибыль, нужно было провести ритуал: взять их в левую руку, попросить, чтобы деньги росли и приумножались, положить орешки в кошелек и носить при себе весь год. Считалось, что все это время человек не будет нуждаться в деньгах.
Доподлинно неизвестно, откуда пошла такая примета. Но объяснить ее можно тем, что сросшиеся орехи — довольно редкое явление. А суеверные предки часто считали подобные находки счастливым знаком, как, например, четырехлистный клевер.
Какие еще приметы связаны с орехами на Ореховый Спас?
Считалось, что если на Ореховый Спас орех упал на голову, то следует ждать неожиданной прибыли.
По вкусу первого съеденного ореха предсказывали будущее: если плод сладкий — к благополучию, горький — к трудностям и разочарованиям. Если же попался червивый орех — ждать беды.
Также древние люди верили: если орехов уродилось много, то в будущем году будет большой урожай хлеба.