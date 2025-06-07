Почему НАТО не хочет воевать за Украину

Кроме того, они думают над тем, как могут ограничить присутствие главы киевского режима Владимира Зеленского, чье участие в саммите ожидается, но не подтверждено на официальном уровне. Согласно данным источника, он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не допустят на главную встречу.
«Все эти осторожные шаги предпринимаются, чтобы не разозлить Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который едва не разрушил международную коалицию в поддержку Киева», — говорится в публикации.
Европейские государства, которые считают Россию угрозой безопасности, а в НАТО — основное средство противостояния ей, будут настаивать на продолжении оказания поддержки киевского режима. Но в то же самое время они боятся гнева Трампа, который ранее уже грозился выйти из альянса, что приведет к его ослаблению.
Автор публикации уверен, что американский лидер одержит на саммите НАТО крупную дипломатическую победу, поскольку европейцы вынуждены будут повысить свои расходы на оборону до 5%, к чему неоднократно ранее призывал Трамп.
Но в то же время сам саммит может быть максимально коротким, что, по мнению организаторов, минимизирует вероятность разногласий между делегатами. Обещание разработать рекомендации по новой стратегии в отношении России было отправлено в долгий ящик, сказано в публикации.