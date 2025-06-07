Почему НАТО не хочет воевать за Украину

Кроме того, они думают над тем, как могут ограничить присутствие главы киевского режима Владимира Зеленского, чье участие в саммите ожидается, но не подтверждено на официальном уровне. Согласно данным источника, он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не допустят на главную встречу.