Почему наша галактика называется «Млечный путь»?

Звезды, как мы знаем благодаря астрономии, слабо похожи на молоко — но у народов древности они вызывали именно такие ассоциации.
Согласно греческой легенде, богиня Гера, жена Зевса, кормила грудью его сына Геракла. Но вдруг она отвлеклась от ребенка, и молоко из груди брызнуло на ночное небо, усеяв его каплями.
Из этой легенды родилось греческое слово «галактика», «молочная» — от «гала» (молоко). Римляне же, как известные поклонники дорог, добавили к ней слово via. Via Galactica — Млечный путь. Любопытно, что латинский корень «lactis», означающий молочное и перекочевавший в английский язык, в «галактике» тоже есть.
Если бы в основе нашей цивилизации лежала не греко-римская, а другая культура, отмечает научный портал IFLScience, то и название наверняка было бы другим.
К примеру, египтяне верили, что россыпь звезд млечного пути это след того, как богиня Нут защитила Землю от бесконечной водной бездны. Североамериканские индейцы Лакота называют Млечный путь «Дорогой духов», а народы Балтии — «Птичьей тропой», потому что положение звезд на небе совпадает с траекторией перелетных птиц в сезон миграции. Южноамериканские индейцы Кечуа считают звезды священной рекой Майю, а китайцы называют их Серебряной рекой.
А еще — знали ли вы, что количество звезд в Млечном пути непрерывно меняется? Астрономы подсчитали, сколько звезд в Галактике зажигается и гаснет каждый год — вот тут рассказываем подробности.
Георгий Мазуркевич