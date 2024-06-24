Почему наша галактика называется «Млечный путь»?

К примеру, египтяне верили, что россыпь звезд млечного пути это след того, как богиня Нут защитила Землю от бесконечной водной бездны. Североамериканские индейцы Лакота называют Млечный путь «Дорогой духов», а народы Балтии — «Птичьей тропой», потому что положение звезд на небе совпадает с траекторией перелетных птиц в сезон миграции. Южноамериканские индейцы Кечуа считают звезды священной рекой Майю, а китайцы называют их Серебряной рекой.