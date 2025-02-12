Почему нам хочется двигаться под музыку, даже если она не нравится

Некоторые люди не воспринимают ее, потому что уже родились такими, причина может быть в наследственности. Другие утрачивают способность получать удовольствие от музыки из-за гормональных нарушений, психических расстройств или травм головы.
В исследовании аспиранта факультета психологии Университета Конкордия под руководством Айзека Ромки участвовали добровольцы с музыкальной ангедонией и без нее. При этом первых из них приглашали только в том случае, если они продолжали получать удовольствие от каких-то других явлений.
Участников попросили послушать 50 коротких песен, отличавшихся друг от друга по ритмической сложности. Потом добровольцев попросили рассказать о своих ощущениях, уточнив, хотелось ли им двигаться под эту музыку.
Оказалось, что нет никаких различий между желанием потанцевать у людей с музыкальной ангедонией и без нее. Интересно, что обе группы получили некоторое удовольствие от прослушивания треков.
Ученые пришли к выводу, что притупленные реакции на мелодии у людей с музыкальной ангедонией компенсируются желанием двигаться. Ромки отмечает, что оно связано с дорсальным полосатым телом — частью мозга, которая связана с двигательными функциями. Удовольствие же больше связано с вентральным полосатым телом, которое регулирует вознаграждение, мотивацию и целенаправленное поведение.
В следующем исследовании ученые хотят проверить достоверность своих выводов. Для этого они проведут эксперимент с использованием МРТ и магнитоэнцефалографии (МЭГ).
Ранее мы рассказывали, как жители разных стран обходили запреты на музыку, когда власти ее запрещали.