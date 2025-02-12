Почему нам хочется двигаться под музыку, даже если она не нравится

В исследовании аспиранта факультета психологии Университета Конкордия под руководством Айзека Ромки участвовали добровольцы с музыкальной ангедонией и без нее. При этом первых из них приглашали только в том случае, если они продолжали получать удовольствие от каких-то других явлений.