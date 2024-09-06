Почему надо умываться по утрам? Найдена новая причина

Один из пользователей Reddit задал вопрос: «Какой тревожный медицинский факт не знают многие люди?». Комментаторы стали делиться подробностями об анатомии человека и состоянии здоровья.
Один из пользователей написал: «Ресничные клещи живут в основном на человеческих ресницах и представляют собой восьминогого паразита, который питается кожей и жиром. Они остаются скрытыми в волосяных фолликулах в течение дня и появляются ночью, чтобы питаться, откладывать яйца и выделять шлаки. И именно поэтому вы должны умывать лицо утром».
Ресничные клещи живут вблизи волосяных фолликулов на лице и глазах и на самом деле являются частью естественного микробиома человека. Не стоит бояться этих крошечных созданий, так как они помогают избавиться от омертвевших клеток кожи.
Как правило, ресничные клещи безвредны, но их чрезмерный рост может привести к проблемам с кожей и глазами. Также существа передаются от человека к человеку, поэтому не рекомендуется делиться любой косметикой которая соприкасается с ресницами, включая тушь и кисточки для ресниц.
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