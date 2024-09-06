Почему надо умываться по утрам? Найдена новая причина

Всем известно, что нужно умываться по утрам и вечерам. Однако многие считают, что пропуск подобной процедуры утром не приведет ни к чему плохому. Но недавно в социальной сети Reddit появилась довольно неприятная причина умываться по утрам. Ею оказались ресничные клещи.