Почему надо уметь шутить над собой

Показательный пример из практики: успешный бизнесмен на собрании мог с улыбкой признать свою ошибку в проекте, сказав: «Да, я тут немного перемудрил с инновациями, как тот изобретатель, который создал зонтик для рыб». Это самоирония. А фраза «Я опять всё испортил, я вечно всё порчу» — это уже самоуничижение, которое действительно подрывает не только самооценку, но и профессиональный авторитет.