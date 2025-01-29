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Почему надо уметь шутить над собой

Что общего между древнегреческим философом Демокритом, средневековым шутом и успешным современным человеком? Все они владели удивительным искусством самоиронии, которое психологи считают одним из важнейших показателей зрелой личности, рассказывает гештальт-терапевт, семейный психолог Вера Никифорова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Еще в античные времена Демокрит говорил о целительной силе смеха и самоиронии, считая их признаком истинной мудрости. «Эта традиция ярко проявилась в Средневековье, когда придворные шуты — единственные, кто мог говорить правду монархам — мастерски использовали самоиронию как защитный механизм и инструмент влияния», — говорит эксперт.

Современная психология подтверждает интуитивные догадки древних мудрецов научными данными. Исследования Университета Беркли показали, что люди с развитым чувством самоиронии на 40% легче справляются со стрессовыми ситуациями и показывают более высокий уровень социальной адаптации.

Зигмунд Фрейд в работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905) первым научно обосновал разницу между здоровой самоиронией и токсичным самоуничижением. Здоровая самоирония всегда содержит элемент принятия себя, в то время как самоуничижение — это форма агрессии, направленной на себя.

Искусство самоиронии

Многие ошибочно полагают, что способность смеяться над собой может подорвать авторитет. Однако исследования показывают обратное: руководители, способные с юмором признать свои промахи, воспринимаются как более компетентные и человечные.

Их рейтинг доверия на 45% выше, чем у коллег, которые всегда стараются выглядеть безупречно.

«Более того, самоирония лидера создает особую атмосферу психологической безопасности в коллективе. Когда руководитель может посмеяться над своей неудачей, это снижает тревожность подчиненных, помогает преодолеть страх ошибки и стеснительность. В такой атмосфере люди охотнее делятся идеями, не боятся экспериментировать и быстрее находят общий язык друг с другом», — объясняет Вера Никифорова.

Показательный пример из практики: успешный бизнесмен на собрании мог с улыбкой признать свою ошибку в проекте, сказав: «Да, я тут немного перемудрил с инновациями, как тот изобретатель, который создал зонтик для рыб». Это самоирония. А фраза «Я опять всё испортил, я вечно всё порчу» — это уже самоуничижение, которое действительно подрывает не только самооценку, но и профессиональный авторитет.

Древнеримский философ Сенека подчеркивал важность «золотой середины» в самокритике, и современные исследования подтверждают его мудрость.

Люди, владеющие искусством конструктивной самоиронии, демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта и лучше справляются с кризисными ситуациями, уверяет психолог.

Самоирония или самоуничижение

В современной психотерапевтической практике умение различать самоиронию и самоуничижение стало важным показателем психологического здоровья. Статистика показывает: те, кто способен к здоровой самоиронии, на 30% реже страдают от депрессии и тревожных расстройств.

Признаки здоровой самоиронии можно заметить в повседневном общении: такие шутки вызывают у окружающих теплую улыбку, а не чувство неловкости, после них человек чувствует облегчение, а не стыд или вину. Самоуничижение же всегда сопровождается ощущением дискомфорта и желанием «провалиться сквозь землю».

«Научиться балансировать на этой тонкой грани — значит обрести внутреннюю свободу и силу. В современном мире, где уровень стресса постоянно растет, способность к здоровой самоиронии становится не просто полезным навыком, а необходимым инструментом психологической устойчивости и профессионального роста», — подытожила Вера Никифорова.