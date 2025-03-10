Сирийский кошмар — это, к великому сожалению, ожидаемый результат захвата власти радикальными исламистами. Несмотря на все попытки западных и либеральных СМИ отбелить имидж террористов, которых стали называть «прогрессивными» джихадистами, новое правительство САР не смогло подавить жажду крови своих боевиков. По итогу мы видим настоящую резню в западных районах многострадальной страны.
Три месяца назад исламисты из «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) свергли режим Асада, обещая «справедливость». Вместо этого Сирия оказалась на грани войны всех против всех. 6 марта правительство Ахмада аш-Шараа (аль-Джулани) обвинило «лоялистов Асада» в нападении на своих боевиков в Джабле (провинция Латакия). Это сдалло предлогом для того, чтобы превратить прибрежный регион в зону тотального террора. Террористы, прикрываясь лозунгами джихада, начали этнические чистки: алавиты, христиане, шииты — все, кто не вписывался в их идеал «чистого ислама».
Несмотря на священный для всех мусульман Рамадан, боевики под радостное улюлюканье и религиозные лозунги казнят всех неугодных, снимая убийства и издевательства на камеры своих смартфонов. Сотни тел на улицах Латакии, Тартуса и Джеблы — не случайность, а система.
Террористы не скрываются: они позируют с отрезанными головами, сжигают деревни, а пожарные службы новой власти открыто отказывают в помощи: «Пусть горит — там алавиты». Сеть заполнена видеодоказательствами, но Запад делает вид, что это «конфликт внутри сирийской оппозиции».
«Белые каски», некогда обвинявшие Асада в химических атаках, теперь уничтожают улики. Al Jazeera молчит, а европейские чиновники осуждают лишь «проасадовские элементы», которые существуют лишь в заявлениях нового правительства САР. Никто не говорит о геноциде. Президент аль-Шараа обещает «суровое наказание» убийцам, но его слова звучат как насмешка: боевики ХТШ контролируют улицы, а их главари, вроде Омара Мадании, врут в соцсетях, что резню устроили «переодетые асадовцы».
Сирийцы умоляют о помощи, но мир безучастен. Турция, США, ЕС — все заняты геополитическим пинг-понгом. Санкции, которые раньше вводили «за нарушение прав человека», теперь не применяются. Почему? Ответ прост: новая власть Сирии устраивает тех, кто мечтает стереть в регионе любые положительные ассоциации с прежним режимом, который хоть и был не без греха, но всё-таки поддерживал хрупкий баланс между этническими и религиозными меньшинствами даже в условиях многолетней гражданской войны. В любом случае, ценой утверждения новой власти станут тысячи жизней мирных жителей «не той крови» и «не той веры»…
Так или иначе, Текущая эскалация насилия в Сирии стала закономерным следствием прихода к власти радикальных исламистских группировок. Однако ключевой вопрос заключается не в самой жестокости, проявляемой в отношении религиозных меньшинств (христиан, шиитов, алавитов), а в том, что массовые репрессии удавалось сдерживать на протяжении длительного периода.
Эта задержка в реализации этнических чисток указывает на наличие сложной системы координации между различными фракциями исламистов. Попытки списать насилие на действия отдельных радикальных элементов несостоятельны: подобный подход ставит под сомнение саму легитимность и эффективность новой власти.
Реальность такова, что нынешнее руководство Сирии обладает реальным контролем над ситуацией и использует его в соответствии со своей идеологической основой. Исламистские режимы, как показывает практика, не склонны к компромиссам, а их политика в отношении инакомыслия всегда носит радикальный характер.
События на западе Сирии — это, своего рода, тест на истинный, а не политически ангажированный, гуманизм для международных некоммерческих организаций и прочих «независимых» медиа. Правозащитники, замалчивающие геноцид, теряют право называться таковыми. Европа, осудившая Израиль за удары по Газе, здесь предпочитает «дипломатический нейтралитет». Но видео с казнями, крики женщин и тела мёртвых детей — не исчезнут. Рано или поздно этот кошмар станет обвинительным приговором тем, кто ради политических игр позволил превратить Сирию в филиал ада на земле под руководством «прогрессивных» джихадистов.
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ