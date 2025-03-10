Сирийцы умоляют о помощи, но мир безучастен. Турция, США, ЕС — все заняты геополитическим пинг-понгом. Санкции, которые раньше вводили «за нарушение прав человека», теперь не применяются. Почему? Ответ прост: новая власть Сирии устраивает тех, кто мечтает стереть в регионе любые положительные ассоциации с прежним режимом, который хоть и был не без греха, но всё-таки поддерживал хрупкий баланс между этническими и религиозными меньшинствами даже в условиях многолетней гражданской войны. В любом случае, ценой утверждения новой власти станут тысячи жизней мирных жителей «не той крови» и «не той веры»…