Почему на Госуслугах не отображается недвижимость в собственности?

Если сведения в профиле гражданина на Госуслугах не совпадают с данными в ЕГРН, то из-за этого тоже может не быть данных о недвижимости. Такое происходит, например, если человек поменял фамилию или паспорт, но в ЕГРН изменения не внес. Как и в предыдущих случаях, нужно обратиться в МЦФ для уточнения информации.