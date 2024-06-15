Почему на Госуслугах не отображается недвижимость в собственности?

Очень часто сведений нет, потому что владелец объекта не зарегистрировал свое право в ЕГРН. Это нужно делать в заявительном порядке — например, обратиться в МФЦ.
Вторая причина отсутствия сведений о правах на недвижимые объекты кроется в том, что недвижимость была получена до 31 января 1998 года. Эти объекты считаются ранее учтенными, поэтому данных о них в ЕГРН может не быть. Нужно обратиться в Росреестр либо в МФЦ, чтобы исправить ситуацию. Услуга оказывается бесплатно, без оплаты госпошлины.
Если сведения в профиле гражданина на Госуслугах не совпадают с данными в ЕГРН, то из-за этого тоже может не быть данных о недвижимости. Такое происходит, например, если человек поменял фамилию или паспорт, но в ЕГРН изменения не внес. Как и в предыдущих случаях, нужно обратиться в МЦФ для уточнения информации.
Бывает, что данные просто не успели внести в систему, так как госрегистрация была совсем недавно. Здесь нужно просто немного подождать, чтобы информация отобразилась на Госуслугах.