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Почему мы слышим «сердцебиение», когда ложимся на подушку

Врач объяснил, что в некоторых случаях такой шум может быть симптомом серьезных заболеваний и патологий.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Порой, когда мы ложимся спать, подкладывая подушку под ухо, возникает пульсирующий шум, похожий на звук сердцебиения. Энтони Юн, сертифицированный пластический хирург из США, рассказал, что в таком случае мы на самом деле слышим, как пульсирует кровь в сонной артерии, прилегающей к подушке, — пишет New York Post.

Юн также отметил, если человек регулярно слышит «сердцебиение» в ушах, даже когда не лежит на подушке, у него может быть пульсирующий шум в ушах. Обычно такая патология связана с высоким кровяным давлением, сужением вен или артерий в области головы и шеи, нарушением соединения между артериями и венами, доброкачественными опухолями головы или шеи, повышенным давлением в головном мозге и, реже, анемией и беременностью.

Если часто замечаете свист, шумы, стук и другие звуки в ушах, врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту, чтобы избежать серьезных последствий.

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