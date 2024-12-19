Почему мы слышим «сердцебиение», когда ложимся на подушку

Порой, когда мы ложимся спать, подкладывая подушку под ухо, возникает пульсирующий шум, похожий на звук сердцебиения. Энтони Юн, сертифицированный пластический хирург из США, рассказал, что в таком случае мы на самом деле слышим, как пульсирует кровь в сонной артерии, прилегающей к подушке, — пишет New York Post.
Юн также отметил, если человек регулярно слышит «сердцебиение» в ушах, даже когда не лежит на подушке, у него может быть пульсирующий шум в ушах. Обычно такая патология связана с высоким кровяным давлением, сужением вен или артерий в области головы и шеи, нарушением соединения между артериями и венами, доброкачественными опухолями головы или шеи, повышенным давлением в головном мозге и, реже, анемией и беременностью.
Если часто замечаете свист, шумы, стук и другие звуки в ушах, врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту, чтобы избежать серьезных последствий.
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