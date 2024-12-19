Почему мы слышим «сердцебиение», когда ложимся на подушку

Юн также отметил, если человек регулярно слышит «сердцебиение» в ушах, даже когда не лежит на подушке, у него может быть пульсирующий шум в ушах. Обычно такая патология связана с высоким кровяным давлением, сужением вен или артерий в области головы и шеи, нарушением соединения между артериями и венами, доброкачественными опухолями головы или шеи, повышенным давлением в головном мозге и, реже, анемией и беременностью.