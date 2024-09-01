Почему мы паникуем и грустим, когда лето кончилось?

В начале сентября многие люди начинают чувствовать необъяснимую тоску. На улице становится холоднее, все чаще затягивают дожди, вечером начинает темнеть заметно раньше. В чем же причина осенней тоски?
Почему возникает осенняя хандра?
Доктор Дэвид Розмарин, доцент Гарвардской медицинской школы и основатель Центра тревожности утверждает, что всплеск грусти и тоски в самом начале сентября — это нормально. Среди психологов это называют осенней тревожностью или осенней хандрой.
Главная причина беспокойства — это разница между ожиданиями и реальностью. В начале июня все мы мечтаем побывать в интересных местах, переделать кучу дел и вообще строим грандиозные планы на лето. В начале осени мы оглядываемся назад и понимаем, что далеко не все планы смогли воплотить в жизнь. Плюс не все берут отпуск летом и от этого тоже ощущают в начале осени упущенные возможности. Целый сезон, да еще такой замечательный, «прошел мимо». От этого и хандра, и тревога — любые несовпадения и недоработки автоматически заставляют человека чувствовать себя беспокойнее.
Как справиться с осенней хандрой и тревогой?
Самым простым способом не хандрить, психологи называют осознанное ожидание. Сентябрь тоже нужно воспринимать как прекрасное время для начала чего-то нового. Стройте планы на осень, такие же яркие, как и на лето — в конце концов, прогулки по парку с шуршащими листьями ничуть не хуже, чем отдых на пляже. Достаньте из шкафа любимый свитер или шарфик, любые осенние вещи, которые вам очень к лицу. Примерьте их перед зеркалом и посмотрите, как прекрасно вы выглядите. Возвращайтесь к привычным хобби, фитнес-тренировкам и уютным привычкам, которые вас радуют вне зависимости от времени года.
Доктор Розмарин также рекомендует поделиться своими разочарованиями и тревогами с другом или членом семьи, затем принять эти чувства и постараться отпустить контроль. Хотите вы этого или нет, а осень настанет и лучше всего попробовать насладиться ею.