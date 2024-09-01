Почему мы паникуем и грустим, когда лето кончилось?

Самым простым способом не хандрить, психологи называют осознанное ожидание. Сентябрь тоже нужно воспринимать как прекрасное время для начала чего-то нового. Стройте планы на осень, такие же яркие, как и на лето — в конце концов, прогулки по парку с шуршащими листьями ничуть не хуже, чем отдых на пляже. Достаньте из шкафа любимый свитер или шарфик, любые осенние вещи, которые вам очень к лицу. Примерьте их перед зеркалом и посмотрите, как прекрасно вы выглядите. Возвращайтесь к привычным хобби, фитнес-тренировкам и уютным привычкам, которые вас радуют вне зависимости от времени года.