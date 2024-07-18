Почему мы испытываем чувство вины из-за недостатка солнечного света?

Внутреннее ощущение вины могут провоцировать фотографии и видео в социальных сетях, как другие люди наслаждаются отдыхом на свежем воздухе. Например, коллеги собираются на улице пообедать, а друзья публикуют посты о планах на выходные провести весь день на пляже или отправиться в интересный пеший маршрут. Но вы остаетесь дома, испытывая чувство вины перед самим собой за то, что бесцельно и без удовольствия пропускаете этот солнечный день. Хотя на самом деле, возможно, вам вообще не хочется выходить на улицу, свой выходной вы мечтаете проваляться в постели, читать и смотреть телевизор. Но внутренняя тревога за то, что за окном прекрасная погода, все гуляют, а вы сидите дома, не дает расслабиться и насладиться отдыхом.