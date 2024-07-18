Почему мы испытываем чувство вины из-за недостатка солнечного света?

«Солнечная вина» — чувство внутреннего беспокойства, которое человек испытывает, оставаясь в помещении, когда на улице хорошая, солнечная погода. Американские психологи объясняют, почему появляется ощущение тревоги и как с ним справиться.
Что такое «солнечная вина» и почему мы ее испытываем?
Внутреннее ощущение вины могут провоцировать фотографии и видео в социальных сетях, как другие люди наслаждаются отдыхом на свежем воздухе. Например, коллеги собираются на улице пообедать, а друзья публикуют посты о планах на выходные провести весь день на пляже или отправиться в интересный пеший маршрут. Но вы остаетесь дома, испытывая чувство вины перед самим собой за то, что бесцельно и без удовольствия пропускаете этот солнечный день. Хотя на самом деле, возможно, вам вообще не хочется выходить на улицу, свой выходной вы мечтаете проваляться в постели, читать и смотреть телевизор. Но внутренняя тревога за то, что за окном прекрасная погода, все гуляют, а вы сидите дома, не дает расслабиться и насладиться отдыхом.
«Чувство вины за пропущенный солнечный день считается формой страха что-то упустить», — объясняет психолог из Лос-Анджелеса, семейный терапевт Патрис Ле Гой. Как правило, это чувство встречается чаще, если солнечные дни выпадают редко, зимой и ранней весной. Ведь неизвестно, когда следующий раз выпадет погожий денек и появится возможность насладиться солнечной погодой, добавляет эксперт.
Возможно, вы заняты работой, учебой или домашними делами и чувствуете, что «упускаете преимущества и удовольствия пребывания на солнце», — комментирует нейропсихолог из Нью-Йорка, доктор Санам Хафиз. Многие люди знают, что пребывание на улице способствует выработке витамина D, поднимает настроение, поэтому они могут испытывать вину за то, что вынуждены оставаться в помещении. Кроме того, «в некоторых культурах подчеркивается необходимость проводить время на свежем воздухе в хорошую погоду, поощряя веру в то, что оставаться дома — пустая трата хорошего дня», — сказала она.
Как справиться с чувством вины из-за недостатка солнечного света?
Избавиться от чувства «солнечной вины» поможет здоровый баланс между времяпровождением в помещении и на свежем воздухе, утверждает доктор Хафиз. Например, отдыхать на природе каждые выходные, выходить на короткие прогулки в обеденный перерыв и вечером.
Если выходить на улицу не хочется или не получается, Хафиз предлагает практики, которые помогут уменьшить чувство вины:
- оживите свое внутреннее пространство растениями и естественным освещением;
- практикуйте осознанность, сосредоточившись на настоящем моменте;
- найдите время для любимых хобби в помещении;
- занимайтесь физическими упражнениями (зарядка, йога, танцы);
- проводите время дома с семьей и друзьями или планируйте виртуальные встречи;
- будьте добры к себе за то, что нуждаетесь в отдыхе.
«Солнечная вина» — новый тренд в психологии. Это не болезнь и не является клинически признанным состоянием, но многих людей гложет внутренне беспокойство по этому поводу, уверены психологи. Тревожное состояние, которое рождает «солнечная вина», уже стало объектом для исследования специалистов. «Если вы устали, прислушайтесь к тому, что нужно вашему организму, будь то отдых или сытная еда. И напомните себе, что солнечная погода приятна, но только когда вы действительно хотите побыть на свежем воздухе», — рекомендует Ле Гой.