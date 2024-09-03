Почему мы боимся щекотки?

Теорию, что щекотка — часть игры, поддерживает и то, что люди гораздо ярче реагируют на нее, когда находятся в доброжелательном и игривом настроении. Кроме того, щекотка чаще всего проявляется ярче, когда вас щекочет близкий и знакомый человек. Тревожность подавляет это чувство. Еще на социальность указывает то, что сам себя человек, за редкими исключениями, щекотать не может.