Почему мы боимся щекотки?

Некоторые люди любят щекотку, а другие до смерти ее боятся, но одно объединяет всех: легкие и подвижные прикосновения другого человека почти всегда вызывают неконтролируемый смех.
К щекотке трудно относиться серьезно, потому что чаще всего мы щекочем друг друга, чтобы подразнить, сбить с толку, поиграть или выразить симпатию. Но ученые все же попробовали подойти к тактильному феномену со всей серьезностью и объяснить, какой механизм стоит за судорожной реакцией на щекотку и зачем ни на что не похожее чувство щекотного вообще нужно нашему организму. О результатах исследований рассказал научный портал Popular Science.
Что такое щекотка?
У щекотки есть два подвида. Первое — легкие прикосновения на коже, словно от перышка или волоса. Такие ощущения называются книсмесис. Они могут напоминать легкий зуд — место, в котором щекотно, хочется тут же почесать, чтобы убрать ощущение. Такая щекотка редко вызывает смех. Задача этого ощущения, как поясняет Симпэй Исияма, нейробиолог Центрального института психического здоровья в Мангейме, заключается в защите кожного покрова нашего тела: это позволяет человеку вовремя замечать грязь, легкие ранения и паразитов на коже и убирать их.
Другое ощущение называется гаргалесис. Оно вызывается осознанным повторяющимся прикосновением к чувствительным участкам тела. именно от такой щекотки мы начинаем дергаться и хохотать — и объяснить смысл этого феномена оказалось куда сложнее.
Зачем щекотка нашему телу
Есть несколько теорий, объясняющих, зачем нужна щекотка. Первая — что этот механизм помогает защитить уязвимые участки тела. Впрочем, поясняет Исияма, это не кажется логичным, поскольку нам щекотно вовсе не в тех участках, которые наиболее критичны для нашей жизнедеятельности.
Ученый считает, что с большей вероятностью щекотка изначально задумана как часть социальной коммуникации: с ее помощью можно выражать отношение друг к другу, играть, сближаться — а еще она помогает понарошку практиковать боевые навыки. Люди — не единственные существа, которые испытывают щекотку. Схожим образом на нее реагируют крысы и приматы. И те и другие тоже являются социальными животными. Они активно взаимодействуют с другими собратьями по виду: играют, общаются и борются.
Теорию, что щекотка — часть игры, поддерживает и то, что люди гораздо ярче реагируют на нее, когда находятся в доброжелательном и игривом настроении. Кроме того, щекотка чаще всего проявляется ярче, когда вас щекочет близкий и знакомый человек. Тревожность подавляет это чувство. Еще на социальность указывает то, что сам себя человек, за редкими исключениями, щекотать не может.
Щекотка — это всегда весело?
Смех почти всегда связан с радостью и удовольствием, и в целом щекотка считается положительным ощущением. Ученые отмечают, что и люди, и крысы сами стремятся к тому, чтобы их пощекотали — даже если в процессе стремятся убежать от щекочущего. Для домашних крыс щекотка может выступать в качестве награды, поясняет Исияма — а для некоторых людей может даже стать частью сексуального фетиша.
Мозг и у людей, и крыс в момент, когда вероятна щекотка, одновременно проявляет эмоции интереса и страха. И тот, и другой виды стремятся как можно быстрее избавиться от щекотки, и в то же время сразу готовы вернуться за продолжением. Эта смесь впечатлений похожа на интерес к фильмам ужасов или пугающим аттракционам.
Щекотка влияет на нас неврологически и физически. Она провоцирует непроизвольные движения, от нее меняется ритм дыхания, а переизбыток щекотки повышает уровень стресса. Согласно историческим документам, в некоторые эпохи щекотку использовали как метод пытки.
Чего мы не знаем?
Несмотря на целый ряд научных работ, посвященных щекотке, этот феномен до сих пор до конца не изучен — суммирует Исияма. Вероятно, причина кроется в том, что медиков и биологов куда больше занимают негативные эффекты, заболевания и дисфункции, нежели приятные ощущения, сокрушается ученый.
Невыясненным остается, почему некоторые люди реагируют на щекотку очень остро, а другие — не реагируют совсем. Кроме того, скорее всего, видов животных, которые реагируют на щекотку, куда больше. Сам Исияма сейчас занимается изучением этого ощущения у мышей. Не до конца понятно, влияет ли на ощущения возраст особи, и в чем вообще причина эволюционного формирования этого ощущения.