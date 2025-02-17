Почему мужчины стали чаще ходить на маникюр и педикюр: мнение экспертов

— В моем детстве педагоги были наставниками. Ты к учителю обращался за советом скорее, чем к отцу. У меня был очень молодой учитель истории, кандидат наук, который при этом решил, что он хочет преподавать в школе. Мне по вопросам истории было очень любопытно с ним общаться. Я начал оставаться после уроков, и у нас даже исторический кружок потом сформировался. Папа, книжный художник, такого количества исторических данных мне предоставить не мог. Игорь Вениаминович не заменил мне отца, но мне нужно было видеть его в качестве моего наставника. Сегодня же все преподаватели у нас почему-то перешли в ранг обслуживающего персонала — «ты мне должен». Фигура наставника вообще ушла. Мы можем сколько угодно придумывать дурацких тьютеров, коучей, но на самом деле авторитетов в нашем обществе нет. При этом раньше было как? Ты смотрел на своего наставника, видел чистый, но растянутый свитер. Видел, что он всегда живет в условной аскезе — ходит в одном и том же. И ты понимал, что это нормально. Теперь у нас в качестве ориентиров какие-то медийные персоны, кумиры из мира музыки, кино. Если у тебя герой Филипп Киркоров, то в твоей жизни, увы, везде будут розовые боа, пайетки и стразы, и ты будешь думать, как построить 500-метровый ангар для хранения одежды… Человеку непонятно, как выделиться, как перейти из страты в страту, достичь определенного статуса.