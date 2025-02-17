Почему мужчины стали чаще ходить на маникюр и педикюр: мнение экспертов

…И все-таки они немного стесняются: в основном москвичи предпочитают «заниматься ноготочками» на дому. Берут сразу комплекс процедур: маникюр и педикюр. В среднем ежемесячно к одной мастерице приходит порядка 20 клиентов мужского пола. Свое решение явиться на сеанс многие объясняют так: хочется выглядеть аккуратно и нравиться женщинам.
Поменялись местами
Писал же Александр Сергеевич Пушкин, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Современные мужчины наставлениям следуют в точности. Тоже «три часа по крайней мере» проводят перед зеркалами, придавая идеальную форму бороде и усам, разглаживая складки на дорогущем костюме.
Психолог Антон Кузнецов в этом ничего странного не видит. По его словам, изменения поведения у мужчин и женщин давно проявляются в разных сферах жизни.
— Мужчины больше ухаживают за собой. Больше внимания, в принципе, уделяют внешности. Они покупают стильную, модную одежду, регулярно ходят к парикмахеру — отсюда такое обилие в крупных городах мужских салонов красоты — барбершопов. Мужчины делают татуировки, дарят себе украшения.
Девушки, наоборот, к своей красоте относятся спокойнее. Многие молодые особы ходят в широких джинсах и толстовках, не красятся и не носят сережек и колец. Все это легко объяснить. Кто больший вклад вносит в семью, тот и выбирает партнера. А пытается понравиться тот, чей вклад меньше. Сейчас женщины в семье тратят больше сил и средств, чем мужчина. Современные женщины могут себя содержать. Для того чтобы зарабатывать деньги, в наше время совершенно необязательно валить лес. На работе часто нужны хитрость, ум, коварство и терпение. То есть те качества, которых у женщин в избытке. Поэтому они нередко становятся более успешными. И мужчины вынуждены искать новые способы понравиться «добытчицам».
К тому же, как отмечает эксперт, мужчины дольше остаются в «ситуации сексуальной конкуренции».
— Раньше у мужчины старше 40 были семья, дети. Он был озадачен не поиском жены, а содержанием семьи. Переживал за своих детей, например об их поступлении в институт. Современные же мужчины часто в этом возрасте уже в разводе и ищут новую пару. Соответственно, о своей внешности они думают больше.
Антон Кузнецов не берется строить прогнозы о том, как изменятся мужское и женское поведение в перспективе. И неодобрительно вздыхать по поводу разложения общества и кризиса маскулинности не советует.
— Вряд ли мы придем к тому, что все мужчины повально начнут краситься и ходить по салонам, пока их крепкие и мужественные жены зарабатывают деньги, чтобы обеспечить семью. Я думаю, что мы сейчас живем в таком обществе, в котором уживаются представители совершенно разных взглядов, люди с разным статусом, уровнем доходов. Так что мы не придем к какому-то общему знаменателю. Сложно сказать, как жить правильно. В том числе — каким именно должен быть мужчина.
Наверное, это и правда каждый для себя решает сам. Хотя возникает некоторый диссонанс, когда смотришь на общество, в котором, с одной стороны, одни люди сидят в окопах, сражаются, теряют своих родственников и друзей, а с другой стороны — ходят на ноготочки. Но тут, наверное, дело не в мужественности или ее отсутствии.
Новые денди
По словам историка Филиппа Смирнова, забота о своем внешнем виде в исторической перспективе очень ярко отразилась в таком явлении, как дендизм. Его в России осуждали, как и англоманию в принципе.
Дендизм в нашей стране появился в 20-х годах XIX века. Российские франты демонстрировали свое богатство, подчас злоупотребляя дорогими аксессуарами. Среди престижных деталей туалета были инкрустированная булавка для гофрированного батистового жабо, пара дорогих часов и перстни на пальцах. У молодых людей той эпохи были целые инструкции о том, например, в какую сторону надо завязывать галстук, чтобы передать некий секрет своей даме.
— Это была эпоха самолюбования. И она связана с целым классом людей, освобожденных от какой-либо деятельности. Сейчас, когда тебе нечем заняться, ты либо играешь «в танчики», либо ходишь по пивным. В XIX веке в основном представители аристократии заботились о своем внешнем виде и рассуждали о том, что сейчас в моде.
Прекрасно эксплуатировала желание московских модниц одеваться на парижский манер модистка Мари-Роз Обер-Шальме. До Отечественной войны 1812 года она имела в Москве два модных магазина. Наиболее известный — на Кузнецком Мосту. Это был огромный галантерейный салон — пои нарядов для московского барства. Снабжал щеголей того времени всяким заморским товаром.
В общем, интерес к собственному внешнему виду у мужчин появился не вчера.
— Вот только у любого социального явления есть перегибы. Кто-то в погоне за красотой в наше время чрезмерно увлекается — колет ботокс, делает пластические операции. Мужчина с подведенными глазами на улице выглядит противоестественно, если он не актер и не участвует сегодня в постановке, посвященной Ивану Грозному. Сам я, например, в 50 лет в маникюрные салоны не хожу. Хотя, когда были проблемы с расслоением ногтя, в лечебных целях пользовался прозрачным лаком. Но все это было в разумных пределах, чтобы привести руки в нормальное состояние. Не нужно делать из ухода за собой какой-то фетиш. Когда человек любит алкогольные напитки и выпивает их в гомеопатических дозах — это приемлемо. Когда же он начинает пить водку с 8 утра — это алкоголизм. И такая грань есть всегда — любое явление может быть как лекарством, так и ядом.
Форма побеждает содержание Филипп Смирнов считает, что так много внимания сейчас уделяется внешнему, форме, потому что очень сложно в наше время избрать себе какое-то идейное содержание.
— В вечном диалектическом споре между формой и содержанием победила форма. В обществе огромное количество мест, где ты можешь быть применен. Представьте человека, который в 40 лет живет со своей мамой. Если он вдруг устроится в ЧОП, сразу почувствует себя в некотором новом статусе. Он может остаться при этом тупицей, но это никого не интересует. Важно то, что он получил некоторый статус, выраженный через форму. Люди настолько сейчас запутанные, что им необходимо показать, что ты принадлежишь к какому-то сообществу. Отрастил бороду, сбрил виски и сделал наколку на лбу с рунами — все: ты викинг, неформал. Нацепил шарф болельщика — стал своим для фанатов определенного клуба. Ходишь в английской одежде и пьешь стаут — ты англоман. Этих ролей безумное количество. И нужно это лишь потому, что в одиночестве и просто на одних идеях человек абсолютно беззащитен. Свои идеи надо доказывать, приводить аргументы, сомневаться в своей позиции, изобретать новые доводы. С формой все понятно и просто. Не надо ничего придумывать. А человек по природе своей ленив.
По мнению Смирнова, идейных ориентиров у нас нет отчасти потому, что исчезли люди, которые могли бы их передавать.
— В моем детстве педагоги были наставниками. Ты к учителю обращался за советом скорее, чем к отцу. У меня был очень молодой учитель истории, кандидат наук, который при этом решил, что он хочет преподавать в школе. Мне по вопросам истории было очень любопытно с ним общаться. Я начал оставаться после уроков, и у нас даже исторический кружок потом сформировался. Папа, книжный художник, такого количества исторических данных мне предоставить не мог. Игорь Вениаминович не заменил мне отца, но мне нужно было видеть его в качестве моего наставника. Сегодня же все преподаватели у нас почему-то перешли в ранг обслуживающего персонала — «ты мне должен». Фигура наставника вообще ушла. Мы можем сколько угодно придумывать дурацких тьютеров, коучей, но на самом деле авторитетов в нашем обществе нет. При этом раньше было как? Ты смотрел на своего наставника, видел чистый, но растянутый свитер. Видел, что он всегда живет в условной аскезе — ходит в одном и том же. И ты понимал, что это нормально. Теперь у нас в качестве ориентиров какие-то медийные персоны, кумиры из мира музыки, кино. Если у тебя герой Филипп Киркоров, то в твоей жизни, увы, везде будут розовые боа, пайетки и стразы, и ты будешь думать, как построить 500-метровый ангар для хранения одежды… Человеку непонятно, как выделиться, как перейти из страты в страту, достичь определенного статуса.
Это приводит к тому, что у нас половина маршрутки в Мытищах едет с сумками «Луи Витон». Или человек в глубинке покупает себе дорогой смартфон в кредит. Он не использует даже двух процентов возможностей этой машинки, но берет самый навороченный, с огромной памятью, кучей камер и миллионом функций. Зачем? Чтобы кто-то увидел телефон, когда он положит его рядом с тарелкой в столовой. То же самое и с маникюром, или, например, с дорогими часами. Есть прекрасные и очень дешевые электронные часы, но у каждого второго на руке «Ролекс». Неважно, подделка это или нет. Это подчеркивает статус, говорит о каких-то возможностях самца.
Есть люди, которые принимают решение, те, на чье мнение мы ориентируемся. Нам не хочется, но мы это делаем, потому что так устроено общество. Мало кто умеет ходить против течения, не боясь осуждения. Белой вороной быть очень сложно. Так что 45-летние мужчины будут и дальше ходить на маникюр по примеру одних друзей, но делать это аккуратно — чтобы не осудили другие.
О МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ.
Стереотип о женской разговорчивости — один из самых устойчивых в обществе. Однако ученые заявили, что количество сказанных за день слов мужчинами и женщинами не так уж и различается. После обработки более 631 тысячи аудиозаписей ученые подсчитали, что женщины в среднем произносят 13 349 слов в день, а мужчины — 11 950, то есть всего на 1073 слова меньше.
Специалисты из Берлинского университета имени Гумбольдта утверждают, что вопреки распространенному мнению мужчины переносят разрыв отношений сложнее, чем женщины. Они проанализировали данные более 50 исследований на заданную тему. Результаты показали: мужчины реже, чем женщины, инициируют разрыв, чаще испытывают чувство одиночества после него и реже видят положительные стороны в решении разбежаться. Мужчины, как выяснилось, эмоционально сильнее зависят от женщин, чем наоборот. В целом стабильные отношения для них важнее. Получается, что массовая культура заставила многих поверить в то, что романтические отношения во главу угла ставят женщины.
Американские ученые опросили более шести тысяч участвовавших в коротких свиданиях вслепую мужчин и женщин. Выяснилось, что девушек привлекают более молодые партнеры. То есть мужчины «не обладают монополией на предпочтение молодости». Так ученые опровергли идею, что женщины хотят встречаться с мужчинами старше себя.
«Мужчины охотились на мамонтов, а женщины хранили очаг». Оказывается, это самый настоящий гендерный стереотип. В 2018 году ученые нашли в высокогорной зоне Анд Виламайя Паджа скелет женщины с охотничьим инвентарем в руках. Позднее американские ученые изучили подобные захоронения и обнаружили неожиданную статистику — 30−50 процентов найденных охотников были женщинами. Охота на крупных зверей была общей обязанностью всех членов племени без привязки к определенному полу.