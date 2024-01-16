Почему муравьиный спирт так называется?
Муравьиный спирт широко применяют в медицине — как правило, для наружного растирания, чтобы снять воспаления и болевые синдромы.
Муравьиный спирт широко применяют в медицине — как правило, для наружного растирания, чтобы снять воспаления и болевые синдромы.
Это раствор, который состоит из муравьиной кислоты, разведенной в этиловом спирте.
Муравьиная кислота — вещество, которое входит в группу карбоновых насыщенных одноосновных кислот. Она бесцветная, имеет кислый вкус и резкий, специфический запах. Кислота хорошо горит и пожароопасная. Она сильнее уксусной в 10 раз.
Муравьиная кислота получила название от рыжих муравьев, из которых и была выделена впервые в 1670 году натуралистом из Англии Джоном Реем. В природе кислота обнаружена в едких выделениях и других муравьев, а также пчел и медуз.
В больших количествах муравьиная кислота образуется в качестве побочного продукта при окислении бутана и легкой бензиновой фракции в производстве уксусной кислоты.
Ее используют в промышленности, в медицине. Муравьиную кислоту применяют для консервирования пищевых продуктов.
Спирт, полученный из кислоты, используют в терапии при лечении невралгии и миалгии.
Интересно, что кислоту эту использует не только человек. Например, медведь, чтобы избавиться от паразитов, которые накопились во время спячки, идет к муравейнику. Насекомые кусают зверя, а паразиты, которые боятся муравьиной кислоты, убегают из шерсти медведя.