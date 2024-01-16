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11:56 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему муравьиный спирт так называется?

Муравьиный спирт широко применяют в медицине — как правило, для наружного растирания, чтобы снять воспаления и болевые синдромы.

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Источник: РИА "Новости"

Что такое муравьиный спирт?

Это раствор, который состоит из муравьиной кислоты, разведенной в этиловом спирте.

Муравьиная кислота — вещество, которое входит в группу карбоновых насыщенных одноосновных кислот. Она бесцветная, имеет кислый вкус и резкий, специфический запах. Кислота хорошо горит и пожароопасная. Она сильнее уксусной в 10 раз.

Имеет ли муравьиная кислота отношение к муравьям?

Муравьиная кислота получила название от рыжих муравьев, из которых и была выделена впервые в 1670 году натуралистом из Англии Джоном Реем. В природе кислота обнаружена в едких выделениях и других муравьев, а также пчел и медуз.

В больших количествах муравьиная кислота образуется в качестве побочного продукта при окислении бутана и легкой бензиновой фракции в производстве уксусной кислоты.

Где используется муравьиная кислота?

Ее используют в промышленности, в медицине. Муравьиную кислоту применяют для консервирования пищевых продуктов.

Спирт, полученный из кислоты, используют в терапии при лечении невралгии и миалгии.

Интересно, что кислоту эту использует не только человек. Например, медведь, чтобы избавиться от паразитов, которые накопились во время спячки, идет к муравейнику. Насекомые кусают зверя, а паразиты, которые боятся муравьиной кислоты, убегают из шерсти медведя.

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