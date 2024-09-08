Почему мозговые косточки называют «сахарными»

Мозговые косточки — простой и доступный продукт, приносящий немало пользы. Их нередко называют «сахарными». Но почему? Об этом и том, чем такие кости полезны для человеческого организма, aif.ru рассказала Дария Шорина, врач-гастроэнтеролог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ N 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.
«Сахарные» кости покрыты большим количеством соединительной ткани, и этот хрящ выглядит, словно сахар. Действительно, костный бульон, приготовленный из «сахарных» косточек, считается более полезным.
Во-первых, это отличный источник коллагена. В результате длительной варки большое количество минералов, аминокислот и витаминов переходит из костной ткани в бульон, что улучшает его питательные качества. Коллаген, как известно, является строительным белком в организме. Его употребление улучшает состояние кожи, волос, ногтей, а также суставов. Не зря его рекомендуют в качестве профилактики травм и восстановления тканей.
Во-вторых, такой бульон содержит в большом количестве кальций, фосфор, магний, витамин А, витамин K2, железо, цинк, селен и марганец.
Другим важным компонентом является глицин — один из строительных блоков в составе коллагена. Глицин играет роль в метаболизме, улучшает работу печени, контролирует уровень холестерина, инсулина и кислотности желудочного сока.