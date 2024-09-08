Почему мозговые косточки называют «сахарными»

Во-первых, это отличный источник коллагена. В результате длительной варки большое количество минералов, аминокислот и витаминов переходит из костной ткани в бульон, что улучшает его питательные качества. Коллаген, как известно, является строительным белком в организме. Его употребление улучшает состояние кожи, волос, ногтей, а также суставов. Не зря его рекомендуют в качестве профилактики травм и восстановления тканей.