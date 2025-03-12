Почему московская улица называется Плющиха

Улица эта далеко не всегда так называлась. Первоначальное ее название— Саввинская, поскольку здесь был расположен Саввин монастырь. В XV веке она уже называлась Смоленской — потому что по ней ездили в Смоленск. Здесь в то время размещалось подворье архиерея, вокруг которого мало-помалу стали появляться небольшие слободы. Сюда отовсюду съезжались ремесленники, поэтому большая часть переулков, примыкающих к Плющихе, названа в честь тех самых слобод — Ружейный переулок, например.