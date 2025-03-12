Почему московская улица называется Плющиха

Отвечает москвовед, тревел-блогер Евгения Ситникова:
— Плющиху называют «тихим центром» Москвы. Расположенная в ЦАО, в самом сердце столицы, Плющиха тянется от Смоленского бульвара до Ростовской набережной. Изгибаясь, она ведет в самую глубь полуострова, окаймленного Москвой-рекой, и сливается с Девичьим полем.
Говоря об этой улице, в первую очередь в голову приходит кинофильм «Три тополя на Плющихе», хотя картина снималась не здесь, а неподалеку — на Ростовской набережной. Но не тополями едиными (которых, кстати, в этом районе уже не осталось), известно это место. Улица всегда была в центре внимания: ее выбирали для жизни именитые писатели, поэты, художники и другие яркие личности.
На Плющихе вырос Лев Толстой. Семья будущего классика арендовала дом в начале улицы, а свои детские впечатления о жизни на этой улице Лев Николаевич описал в повестях «Детство» и «Отрочество».
Здесь же, в Крестовоздвиженской церкви, состоялось венчание Антона Чехова и Ольги Книппер. О выборе храма вопрос не стоял —Чехов среди всех улиц Москвы особенно выделял Плющиху.
Улица эта далеко не всегда так называлась. Первоначальное ее название— Саввинская, поскольку здесь был расположен Саввин монастырь. В XV веке она уже называлась Смоленской — потому что по ней ездили в Смоленск. Здесь в то время размещалось подворье архиерея, вокруг которого мало-помалу стали появляться небольшие слободы. Сюда отовсюду съезжались ремесленники, поэтому большая часть переулков, примыкающих к Плющихе, названа в честь тех самых слобод — Ружейный переулок, например.
А в конце XVII века здесь открылся трактир, которым заправлял купец Плющев. Злачное место располагалось в начале улицы и имело невероятную популярность среди москвичей. Поэтому улица стала Плющихой — название быстро вытеснило все прочие и уже в 1850 году было записано на плане города Москвы.
Плющиха и сейчас очаровывает спокойствием — район ценят за комфортную тишину, которой так не хватает в центре шумной и быстрой столицы.