Почему московская улица называется Ордынка?

— На самом деле в столице две Ордынки — Большая и Малая. Но если говорят просто Ордынка, без уточнения, то имеют ввиду, конечно, Большую. Кто из москвичей и гостей столицы здесь не бывал? Каждый хоть раз прогуливался по ней, забегал в кафе и или любовался витринами. Но в давние века эту улицу москвичи не любили.