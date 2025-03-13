Почему московская улица называется Ордынка?

Отвечает москвовед, телеведущий, сценарист и режиссер программы о путешествиях Филипп Рыбалко:
— На самом деле в столице две Ордынки — Большая и Малая. Но если говорят просто Ордынка, без уточнения, то имеют ввиду, конечно, Большую. Кто из москвичей и гостей столицы здесь не бывал? Каждый хоть раз прогуливался по ней, забегал в кафе и или любовался витринами. Но в давние века эту улицу москвичи не любили.
А знаете почему? Именно по этой улице, а в XII веке — просто по дороге, ехали в Золотую Орду московские посланники с мешками дани. Вдоль этой улицы селились ханский послы и иные ордынцы. Прибрежные улицы являются немытыми свидетелями тех жестоких времен. А Черниговский переулок сохранил память о Михаиле Всеволодовиче, князе Черниговском, принявшем мучительную смерть в Орде в XIII веке.
Кстати, известная фраза «Москва слезам не верит» возникла на Ордынке. Дело в том, что московские князья собирали дань со всех прибрежных земель и после были вынуждены отвозить ее в Золотую Орду. Огромное количество подданых собирались на Ордынке и бледно умоляли княжеских счетоводов понизить дань или отсрочить платежи. Плакали, жаловались на судьбу. Но князья и их поверенные отвечали просто и лаконично: «Москва слезам не верит, ей дело подавай». Вот так и закалялась столица — под игом и гнетущей данью.
Ордынка подарила нам и другой фразеологизм: «Москва с носка бьет». Не самый популярный сейчас, но очень актуальный в те времена. Именно так, с носка и по пятой точке, выгоняли с Ордынки тех, кто приходил совсем без денег и прочих нежелательных элементов.
Упомянутая прежде Малая Ордынка идет параллельно Большой — от Пятницкой улицы до Климентовского переулка — и в советское время носила имя Александра Островского. Знаменитый писатель и драматург жил в собственном особняке и здесь открыт его дом-музей (Малая Ордынка, 9).