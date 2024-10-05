Почему морская свинка так называется

Морские свинки — милейшие домашние питомцы, размером побольше хомяка. Они не имеют отношения ни к свиньям, ни к морю, тем не менее их называют только так. Почему?
Почему морская свинка это свинья?
В латинском языке это животное именуют как Cavia porcellus — второе слово буквально означает «маленькая свинья». То ли дело в звуках, которые они издают, то ли в строении животного: почти нет шеи, толстое тело и характерная голова.
Вообще, морские свинки родом из Южной Америки. Их разводили народы, которые сейчас живут в Колумбии, Перу, Боливии и Эквадоре. Европейцы, а точнее испанцы, встретили морских свинок в первой половине XVI века. Тогда же появилось название. Вполне вероятно, что европейцы решили, что это — маленькие поросята. Ну, и кстати, немаловажно знать, что морских свинок разводили не просто так, а на еду.
В других странах животное зовутся по-разному. Например, в английском — Guinea pig («Гвинейская свинка»). И тут дело не в происхождении, а в том, что грызунов в Англии продавали за одну гинею — монетку из гвинейского золота. Отсюда и прижилось название.
Почему морская свинка морская?
Морскими их зовут в России и в Германии. Но здесь название происходит по логике того, что свинка эта заморская, то есть привезенная морем. Поэтому и свинки — морские.