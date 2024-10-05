Почему морская свинка так называется

Вообще, морские свинки родом из Южной Америки. Их разводили народы, которые сейчас живут в Колумбии, Перу, Боливии и Эквадоре. Европейцы, а точнее испанцы, встретили морских свинок в первой половине XVI века. Тогда же появилось название. Вполне вероятно, что европейцы решили, что это — маленькие поросята. Ну, и кстати, немаловажно знать, что морских свинок разводили не просто так, а на еду.