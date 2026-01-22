Почему Молдавия хочет выйти из СНГ: объясняет политолог

По словам Шорникова, процесс фактического дистанцирования Кишинева от СНГ начался еще в 2023 году, когда Молдавия заблокировала участие в форумах организации. С тех пор из примерно 300 соглашений, заключённых в рамках СНГ, республика денонсировала около 70, ещё порядка 60 находятся в планах на расторжение.
«На самом деле они этот процесс начали еще в 2023 году, когда заблокировали свое участие в форумах СНГ. И за это время они из около 300 соглашений, которые Молдавия заключила в рамках СНГ, денонсировали порядка 70 и объявили планы еще где-то на 60. То есть на самом деле даже половины соглашений они еще не денонсировали. Поэтому этот шаг, объявление о том, что они выходят из СНГ, на самом деле никакой новости для дипломатов, наверное, не представляет. И это представляется скорее формальностью, демонстративным шагом», — отметил эксперт.
Политолог подчеркнул: заявление о выходе из СНГ не стало неожиданностью для дипломатов и связано с завершением избирательного цикла в стране. По его мнению, до парламентских выборов подобные шаги могли бы навредить правящей партии.
«Дело в том, что в Молдавии сейчас закончился выборный цикл. Там были сначала выборы президента, теперь были выборы в парламент. И вот сейчас у них развязаны руки. Заявлять о выходе СНГ накануне парламентских выборов для правящей партии было бы, наверное, не очень хорошо, а вот сейчас они могут показывать, что они двигаются в Евросоюз, они дистанцируются от России, дистанцируются от СНГ и, в общем-то, находятся на том правильном, в кавычках, пути, который от них ожидает Брюссель», — продолжил он.
Шорников также указал на неопределённость европейских перспектив Молдавии. Несмотря на предвыборные заявления о возможном вступлении в ЕС уже к 2028−2030 годам, после выборов из Брюсселя начали поступать сдержанные сигналы о неготовности страны к интеграции.
«Сначала они говорили, что Молдавия станет частью Евросоюза в 2030 году, а накануне выборов они начали говорить, что даже в 2028 они успеют стать. Но вот выборы прошли, они сформировали новые органы власти, и тут из Брюсселя начали такие охлаждающие сигналы поступать, что Молдавия, на самом деле, вообще-то не готова к европейской интеграции, опять не готова, потому что перед выборами европейцы всячески хвалили действующую власть, говорили, что “да-да, вот скоро-скоро”. А тут они заявляют, что путь, который проделала Молдавия в Европейский Союз, это примерно 20%. Надо где-то еще 80% сделать. И, конечно, вот эти охлаждающие горячие головы заявления, они заставляют власти как-то реагировать, чтобы прикрыть отсутствие реального прогресса в деле евроинтеграции, они подменяют этот процесс уходом от России, от интеграционных структур, в которых присутствует Россия. То есть по их логике, если Молдавия уходит от России, то она неизбежно приближается к Евросоюзу», —
В разговоре с «Радио КП» политолог отметил, что в реальности такой курс не приближает страну к ЕС и лишает её части экономических возможностей.
«Уходя от России, она топчется, по большому счету, на месте. На самом деле она лишает себя каких-то экономических перспектив развития. В Европе такую Молдавию особо не ждут, пройдет еще год-полтора-два, снова Молдавия войдет в свой выборный цикл, и снова европейские политики будут говорить о том, что вот совсем чуть-чуть осталось, давайте голосуйте за наших марионеток и обязательно окажетесь в ЕС. Пройдет еще 2−3−5 лет, Молдавия скорее всего будет находиться там же, где она находится сейчас», — резюмировал Шорников.
