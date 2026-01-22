Почему Молдавия хочет выйти из СНГ: объясняет политолог

«Сначала они говорили, что Молдавия станет частью Евросоюза в 2030 году, а накануне выборов они начали говорить, что даже в 2028 они успеют стать. Но вот выборы прошли, они сформировали новые органы власти, и тут из Брюсселя начали такие охлаждающие сигналы поступать, что Молдавия, на самом деле, вообще-то не готова к европейской интеграции, опять не готова, потому что перед выборами европейцы всячески хвалили действующую власть, говорили, что “да-да, вот скоро-скоро”. А тут они заявляют, что путь, который проделала Молдавия в Европейский Союз, это примерно 20%. Надо где-то еще 80% сделать. И, конечно, вот эти охлаждающие горячие головы заявления, они заставляют власти как-то реагировать, чтобы прикрыть отсутствие реального прогресса в деле евроинтеграции, они подменяют этот процесс уходом от России, от интеграционных структур, в которых присутствует Россия. То есть по их логике, если Молдавия уходит от России, то она неизбежно приближается к Евросоюзу», —