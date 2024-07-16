Почему многоразовую бутылку для воды важно мыть

Многоразовые бутылки для воды активно набирают популярность. Это экологично, удобно, красиво и полезно: вы можете купить себе стильную бутылку и следить за тем, сколько воды выпиваете каждый день. В последние годы эта мода распространилась не только среди спортсменов, но и среди офисных работников.
Но, если за чистотой бутылки не следить, ее использование может нанести больше вреда, чем пользы. В грязной бутылке образуется скользкий налет из бактерий, а в худшем случае — плесень. Ученые рассказали The New York TImes, как именно может грозить здоровью человека такая безобидная на первый взгляд вещь, как немытая бутылка.
Что происходит, если бутылку долго не мыть?
«Влажная среда идеальна для плесени», — объясняет доктор Ванда Фипатанакул, иммунолог из Бостонской детской больницы.
Если вода осталась в бутылке на несколько дней и застоялась, она создаст питательную среду для спор плесени, которые есть в любой квартире, и они начнут размножаться.
Кроме плесени в бутылке могут размножаться бактерии: каждый раз, когда вы делаете глоток, часть слюны изо рта понемногу просачивается в бутылку, и микробы, активно размножаясь, могут создать целые сгустки слизи.
Если же вы пьете из бутылки не воду, а какой-нибудь напиток, скорее всего, в нем есть сахар, то есть суперпитательная среда для перечисленных микроорганизмов.
Если попить из такой бутылки, это навредит здоровью?
Если выпить оттуда немного воды, сильного вреда здоровью не будет, — уверена доктор Фипанатакул. Большинство видов домашней плесени почти безвредны, и наша иммунная система давно к ним привыкла.
Впрочем, если иммунитет человека ослаб, у него есть астма или аллергия, плесень может навредить здоровью сильнее. У людей с вышеперечисленными болезнями грязная вода может вызвать головные боли, усталость или симптомы аллергии (резь в глазах и заложенный нос).
Если же плесень попадает в ваш организм регулярно, от этого может кружиться голова и случается расстройство кишечника. Но, как считает доктор Фипатанакул, вряд ли в этом виновата только бутылка: скорее всего, вы контактируете с плесенью где-то еще (стоит проверить кондиционер, ванную комнату и стены в доме).
Как помешать плесени размножаться
Чтобы бутылка была чистой, не забывайте регулярно ее мыть. В идеале это нужно делать каждый день или хотя бы раз в неделю. Главное, не забывать промывать бутылку внутри и хорошо прочищать горлышко, хотя при ежедневном мытье можно и просто ополаскивать бутылку с моющим средством.
Раз в несколько недель можно полоскать бутылку в растворе воды и уксуса 1/1, чтобы точно убить все споры. Если у бутылки отвинчивается горлышко, не забывайте разбирать ее и тщательно прочищать все соединения.
Если же бутылка так и не отмылась, доктор Фипатанкул советует просто выбросить ее и купить новую.
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Георгий Мазуркевич