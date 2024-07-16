Почему многоразовую бутылку для воды важно мыть

Чтобы бутылка была чистой, не забывайте регулярно ее мыть. В идеале это нужно делать каждый день или хотя бы раз в неделю. Главное, не забывать промывать бутылку внутри и хорошо прочищать горлышко, хотя при ежедневном мытье можно и просто ополаскивать бутылку с моющим средством.