Почему многих семей в России лишают сейчас детских пособий — разъяснение

Одной из причин отказа в назначении пособия часто становятся автомобили, зарегистрированные на членов семьи.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 декабря 2022 года № 2330, наличие определенного количества и типа транспортных средств может стать основанием для отказа.
Также отказ может последовать, если семья владеет автомобилем с мощностью двигателя 250 л.с. и более, выпущенным не позднее пяти лет назад. Исключение составляют семьи с четырьмя и более детьми, если автомобиль был приобретен для их нужд.
Таким образом, даже один новый автомобиль или несколько старых машин могут лишить семью права на пособие. Единственным вариантом для сохранения права на выплаты может стать снятие «лишнего» автомобиля с регистрационного учета, чтобы соблюсти установленные требования по количеству транспортных средств.
Для многих семей это становится неожиданным препятствием, особенно если автомобили были приобретены не для роскоши, а для решения повседневных задач, связанных с большой семьей или сложной транспортной доступностью. В результате, несмотря на реальную нужду в финансовой поддержке, такие семьи вынуждены выбирать между удобством владения несколькими автомобилями и получением пособия.