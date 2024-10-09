Почему многих семей в России лишают сейчас детских пособий — разъяснение

Для многих семей это становится неожиданным препятствием, особенно если автомобили были приобретены не для роскоши, а для решения повседневных задач, связанных с большой семьей или сложной транспортной доступностью. В результате, несмотря на реальную нужду в финансовой поддержке, такие семьи вынуждены выбирать между удобством владения несколькими автомобилями и получением пособия.