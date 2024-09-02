Почему многие семьи до сих пор не могут собрать ребенка в школу

Людмила Б., мать шестерых детей из Рязанской области рассказала, что многие говорят о том, что в больших семьях дети могут донашивать одежду друг за другом, в том числе и школьную форму. Следовательно, тратиться на нее совсем не обязательно. Но, по словам Людмилы, младшие дети не всегда могут влезть в одежду старших, как это произошло у нее в семье. Поэтому пополнять гардероб все еще нужно.