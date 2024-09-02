Почему многие семьи до сих пор не могут собрать ребенка в школу

Для многих малоимущих семей это баснословная сумма, особенно, если в школу надо собрать не одного ребенка.
2 сентября начался новый учебный год, и ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок выглядел на линейке и в школе хуже, чем другие дети. Однако для этого приходится влезать в кредиты.
Людмила Б., мать шестерых детей из Рязанской области рассказала, что многие говорят о том, что в больших семьях дети могут донашивать одежду друг за другом, в том числе и школьную форму. Следовательно, тратиться на нее совсем не обязательно. Но, по словам Людмилы, младшие дети не всегда могут влезть в одежду старших, как это произошло у нее в семье. Поэтому пополнять гардероб все еще нужно.
В среднем у Людмилы к 1 сентября на одного ребенка уходило десять тысяч рублей, а в течение года расходы на школу составили примерно по пятьдесят тысяч на ученика.
Справляться в таком случае удается только благодаря экономии на продуктах: семья живет за счет собственного огорода и скота. Однако не все могут позволить себе так жить.
Есть матери-одиночки, которым средств хватает только на продукты. Приходится ездить по благотворительным бесплатным складам в надежде найти то, что подойдет ребенку.
Как семьи дошли до критической точки
Чаще всего семьи, которым не хватает денег на сборы ребенка в школу, живут в маленьких городах или селах. И в основном это матери-одиночки с двумя-тремя детьми и малооплачиваемой работой. Некоторые не могут получать субсидии, кто-то остался без работы и живет только на пособие.
При этом государство им не помогает, а цены не меняются. Во время пандемии COVID-19 родителям школьников делали «президентские» выплаты — по десять тысяч рублей на ребенка до 16 лет. Но коронавирус закончился, а вместе с ним и государственная поддержка.
Наталья Проданова, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова, ориентируясь на цены на маркетплейсах, подсчитала, что одеть ребенка к школе обойдется не меньше чем в десять тысяч рублей, и это только на один комплект, которого, конечно, на весь учебный год не хватит. Если добавить еще спортивную форму, футболки, брюки, колготки и кроссовки, то получится еще плюс три-пять тысяч рублей.
Что касается рюкзака и сумки для сменной обуви, на них придется потратить около трех тысяч рублей. На канцелярию может уйти меньше, но не всегда. Сейчас продаются школьные наборы, которые состоят из тетрадей, ручек, красок, блокнотов и так далее. Однако цены варьируются от одной тысячи до пяти тысяч — в зависимости от количества единиц в наборе.
Можно ли исправить ситуацию?
По словам Продановой, пока каждая семья может рассчитывать только на себя. Родители ищут способы хоть немного снизить расходы. Например, покупать канцелярию не в августе, а в январе. Также стоит обратить внимание на товары на маркетплейсах — часто там можно купить одежду дешевле, особенно российские бренды.
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