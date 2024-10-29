Почему мизинец так называется?

Не менее унизительно выражение «Да я с тобой одним мизинцем справлюсь» — бравада, которая означает пренебрежение к силе и возможностям соперника или конкурента. То же самое, что «одной левой», но еще обиднее. Потому что речь идет о самом маленьком и, соответственно, слабым пальцем.