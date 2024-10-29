В Китае поднятый кулак с оттопыренным мизинцем является самым оскорбительным жестом. Это гарантированный повод для драки, поскольку намекает на полную никчемность собеседника как в делах, так и в личной жизни. Избегайте таких жестов и в других странах, реакция может быть агрессивной и непредсказуемой.
А вспомните, как обижался мастер над монетой лорд Бейлиш из сериала «Игры престолов» на прозвище «Мизинец». Так его дразнили в юности за невысокий рост. Но откуда вообще произошло это слово и что оно означает?
Что такое мизинец?
Согласно определению из Толкового словаря Ожегова, это «Пятый, самый маленький палец руки, ноги». Уменьшительно-ласкательное — «мизинчик», образованное от слова прилагательное — «мизинцевый».
Существует несколько известных фразеологизмов, связанных с этим пальцем. К примеру, о человеке невысоких достоинств, могут сказать: «Он/она мизинца твоего не стоит». Чаще всего, эту фразу говорят, когда хотят утешить человека, пережившего развод или разрыв отношений. Сравнение с мизинцем здесь нарочито-оскорбительное. Как тот самый жест в Китае.
Не менее унизительно выражение «Да я с тобой одним мизинцем справлюсь» — бравада, которая означает пренебрежение к силе и возможностям соперника или конкурента. То же самое, что «одной левой», но еще обиднее. Потому что речь идет о самом маленьком и, соответственно, слабым пальцем.
А выражение «с мизинец» употребляется в значении «очень мало».
Почему мизинец так называется?
Современное слово «мизинец» происходит от древнерусского слова «мизинок» или «мизиньць». Согласно Этимологическому словарю Макса Фасмера, так обычно называли самого младшего сына в семье: «младший сын», «меньшой брат», «маленький». Существует также слово «мизинка», имеющее в виду «младшая дочь».
В других языках мира нет ничего подобного. По-английски мизинец называется littlefinger, по-немецки — kleine finger, по-итальянски — mignolino, по-португальски — dedo mínimo, по-японски — 小指（ко-юби). И все это означает «маленький палец». В турецком языке мизинец известен как serçe parmağı — «воробьиный палец», а на латыни самый маленький палец называют digitus auricularis, что переводится как «ушной палец» — тут тоже все понятно, именно этим пальцем удобно прочищать слуховой проход.