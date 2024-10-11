Почему минтай — главная рыба России

При этом стоимость этой рыбы на внутреннем рынке остается стабильной и доступной для потребителей, несмотря на объемы вылова. В текущем году внутренний рынок стал основным пунктом назначения для филе этой рыбы из свежих уловов, а цены на мороженого минтая и его филе оказались ниже, чем в предыдущие годы.