Почему Мертвое море называют мертвым

Из-за высокого содержания соли в Мертвом море любой человек может держаться на плаву без особых усилий. Поэтому возник миф о том, что в этом водоеме, вопреки его названию, невозможно утонуть. На самом деле в Мертвом море ежегодно гибнут люди, оно считается вторым по опасности местом для купания в Израиле. Дело в том, что людям, оказавшимся лицом в воде этого озера, очень трудно перевернуться. Заглатывание такой соленой воды приводит к опасному дисбалансу электролитов, который может нанести вред почкам и сердцу, вплоть до летального исхода.