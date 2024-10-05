Почему Мертвое море называют мертвым

Мертвое море — бессточное гиперсоленое озеро на Ближнем Востоке, в Израиле и Иордании. Его побережье является самым низким участком суши Земли, водоем расположен на 395 метров ниже уровня моря. Это не единственная особенность этого водоема.
Почему Мертвое море имеет такое название?
На иврите название озера звучит как Ям-Ха-Мелах — «Соленое море». В Библии встречаются наименования Восточное море, Соленое море, а в Талмуде — Содомское море (по преданию город Содом был разрушен за грехи его жителей и скрыт водами этого водоема).
На арабском языке озеро называется Бахр Лут — «Море Лута (Лота)». Лот — это ветхозаветный персонаж, один из немногих жителей Содома, кому удалось спастись. Также распространено название аль-Бахр аль-Майит — «Мертвое море».
Древнегреческие и древнеримские авторы называли его Асфальтовое озеро (от греч. Асфалыпос — «горный воск»).
Это связано с высокой минерализацией воды: содержание солей в озере составляет 260—270%, а в отдельные годы оно достигало 310%. Для сравнения: соленость Средиземного моря — менее 40%.
На Мертвом море ведется добыча калийных и других солей. Воде и грязи этого водоема приписывают различные полезные свойства, на основе этих продуктов выпускают косметическую продукцию. Побережье Мертвого моря является уникальной курортной зоной, известной на весь мир.
Из-за высокого содержания соли в Мертвом море любой человек может держаться на плаву без особых усилий. Поэтому возник миф о том, что в этом водоеме, вопреки его названию, невозможно утонуть. На самом деле в Мертвом море ежегодно гибнут люди, оно считается вторым по опасности местом для купания в Израиле. Дело в том, что людям, оказавшимся лицом в воде этого озера, очень трудно перевернуться. Заглатывание такой соленой воды приводит к опасному дисбалансу электролитов, который может нанести вред почкам и сердцу, вплоть до летального исхода.
Источники: bigenc.ru, dic.academic.ru, thoughtco.com.