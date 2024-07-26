Почему менять профессию полезно даже в зрелом возрасте

«В молодом возрасте, когда мы учимся в университете, школе, наш мозг достаточно пластичный, он легко принимает разную информацию, в том числе подаваемую с разных позиций. Пластичный мозг легко ее усваивает, адаптирует и интерпретирует для себя», — объясняет эксперт.
Чем старше человек становится, тем менее гибкой становится его когнитивная сфера. То есть, он более однобоко смотрит на определенные вещи.
У человека уже есть опыт, определенные правила, шаблоны, по которым он живет. И эти шаблоны, как правило, монолитные. Он не может их разрушить.
То есть, с одной стороны, эти шаблоны ему помогают, потому что он знает, как себя вести в определенных ситуациях. Но с другой стороны, они являются для него ограничением — ему сложно выйти за рамки сложившихся с возрастом стереотипов.
И вот как раз обучение и получение новой профессии дает возможность поломать шаблоны, сделать их более гибкими и пластичными.
В общем, все это благотворно влияет и на всю психику, нейронная система начинает работать по-другому. И это, по словам психотерапевта, очень хорошо.
«Таким образом получение новой информации и профессии способствует формированию новых стереотипов поведения. И это очень здорово развивает когнитивную сферу человека», — заключил Евгений Фомин.