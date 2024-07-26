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Почему менять профессию полезно даже в зрелом возрасте

Менять профессию можно в любом возрасте. Обучение новым навыкам развивает когнитивную сферу и делает психику человека более гибкой. Об этом рассказал врач-психотерапевт, кмн Евгений Фомин.

Источник: РИА "Новости"

«В молодом возрасте, когда мы учимся в университете, школе, наш мозг достаточно пластичный, он легко принимает разную информацию, в том числе подаваемую с разных позиций. Пластичный мозг легко ее усваивает, адаптирует и интерпретирует для себя», — объясняет эксперт.

Чем старше человек становится, тем менее гибкой становится его когнитивная сфера. То есть, он более однобоко смотрит на определенные вещи.

У человека уже есть опыт, определенные правила, шаблоны, по которым он живет. И эти шаблоны, как правило, монолитные. Он не может их разрушить.

То есть, с одной стороны, эти шаблоны ему помогают, потому что он знает, как себя вести в определенных ситуациях. Но с другой стороны, они являются для него ограничением — ему сложно выйти за рамки сложившихся с возрастом стереотипов.

И вот как раз обучение и получение новой профессии дает возможность поломать шаблоны, сделать их более гибкими и пластичными.

Евгений Фомин

В общем, все это благотворно влияет и на всю психику, нейронная система начинает работать по-другому. И это, по словам психотерапевта, очень хорошо.

«Таким образом получение новой информации и профессии способствует формированию новых стереотипов поведения. И это очень здорово развивает когнитивную сферу человека», — заключил Евгений Фомин.