Почему медитировать по утрам полезно

Мантры улучшают ментальное здоровье и даже могут помогать при гипертонии. Не знаете, что говорить? Чтобы помогать дыханию, Альма советует говорить «вдох» при вдохе и «выдох», соответственно, при выдохе. Можно делать это тихо или громко — так, как вам комфортнее. Еще она советует настраивать себя на то, каким должен быть ваш день: к примеру, «я продуктивный» или «я счастливый».