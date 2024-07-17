Почему медитировать по утрам полезно

Все знают, что полезные привычки улучшают жизнь, но многим из нас не хватает силы воли, чтобы начать заниматься. Пить больше воды, чаще гулять, следить за диетой — все это полезно и правильно, но иногда слишком трудно.
Медитация — полезная привычка, которая улучшает сон, успокаивает, снимает хронические боли и благотворно влияет на организм. А еще одно ее преимущество — сначала на занятия можно выделять всего пять минут в день! Газета The New York Times рассказала, с чего начать и на что обратить внимание.
Запланируйте, где и когда
Альма Иванович, владелица студии медитации в Чикаго, рассказывает, что всегда медитирует утром сразу после пробуждения, на полу рядом с кроватью. «Я вижу это место на полу, и тело сразу понимает, чем мы с ним сейчас займемся», — объясняет Альма. Если встроить медитацию в другие утренние занятия, вроде чистки зубов, будет проще и удобнее.
Ставьте таймер
Утро для многих из нас — время хаотичных сборов, но даже пять минут, проведенные в умиротворении, дадут положительный эффект на целый день. Альма советует использовать песочные часы и смотреть на то, как сыпятся песчинки. Но электронный таймер тоже подойдет — главное, чтобы мелодия на нем была мягкой и нежной.
Сначала можно поставить его только на 2,5 минуты и, если вам тревожно или неуютно, прерваться и продолжить в другой день.
Сфокусируйтесь на чувствах
Изучайте свое тело, пока сидите. Что вы чувствуете? То, как ступни касаются пола, или легкую боль в спине? Обратите внимание на запахи, которые ощущаете, на вкус во рту и звуки вокруг вас. После первой минуты можно сконцентрироваться на дыхании. Адити Шах, инструктор по медитации компании Peloton, рассказывает, что ее любимое занятие — слушать каждый свой вдох и выдох.
Добавьте мантру
Мантры улучшают ментальное здоровье и даже могут помогать при гипертонии. Не знаете, что говорить? Чтобы помогать дыханию, Альма советует говорить «вдох» при вдохе и «выдох», соответственно, при выдохе. Можно делать это тихо или громко — так, как вам комфортнее. Еще она советует настраивать себя на то, каким должен быть ваш день: к примеру, «я продуктивный» или «я счастливый».
Будьте снисходительны к себе
Многим не до конца понятно, как правильно заниматься медитацией, и какой именно должен быть результат. Если вам кажется, что эффект получился слабый или не получился вовсе, не корите себя и попробуйте еще раз завтра. В конце концов, вы потратили всего 5 минут времени.
Важно также не позволять мозгу отвлекаться на дурные мысли. «Если ничего не происходит, ход мыслей сразу может сползти в какое-нибудь неприятное направление, — объясняет Альма, — важно сразу же возвращаться к спокойствию и принятию себя».
Инструктор по медитации Анита Тсуда объясняет: «Главная задача медитации — это научиться ощущать себя в моменте: не осуждать и не критиковать, а просто чувствовать».
Добавьте движений
Сидеть неподвижно даже в течение пяти минут комфортно не всем, особенно, если вы часто отвлекаетесь или просто беспокоитесь по какому-нибудь поводу.
Доктор Тсуда советует дополнить медитацию прогулкой. Пока вы идете, можно вернуться к тому, что вы чувствуете, слышите и видите: цвета, звуки, запахи вокруг помогут лучше настроиться на действительность и не отвлекаться на сложные и непродуктивные мысли. Или можно сконцентрироваться на том, как себя чувствует ваше тело, когда вы двигаетесь.
А еще раньше рассказали, как вернуть себе внимательность, если все время что-то отвлекает.
Георгий Мазуркевич