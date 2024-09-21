Почему мать-и-мачеха так называется

Ответ дается в Большой российской энциклопедии. В ней сказано, что название «мать-и-мачеха» получила благодаря своим листьям, а не цветам. Вообще у растения необычный цикл развития листиков. Они развиваются только после цветения, плодоношения и увядания цветоносных стеблей. У них округло-сердцевидная форма и выемчато-зубчатые края. Кроме того, с верхней стороны (которую мы видим, глядя на цветок) лист зеленый и гладкий, а вот снизу — белый и пушистый. Именно благодаря цветовой и тактильной особенности растение и получило в народе такое странное название.