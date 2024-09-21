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Почему мать-и-мачеха так называется

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Аргументы и факты

С цветением мать-и-мачехи начинается весна во многих регионах России. В теплые дни золотые, как солнышко, цветы пробиваются сквозь прошлогоднюю листву и украшают талую землю.

Почему у мать-и-мачехи такое странное название?

Ответ дается в Большой российской энциклопедии. В ней сказано, что название «мать-и-мачеха» получила благодаря своим листьям, а не цветам. Вообще у растения необычный цикл развития листиков. Они развиваются только после цветения, плодоношения и увядания цветоносных стеблей. У них округло-сердцевидная форма и выемчато-зубчатые края. Кроме того, с верхней стороны (которую мы видим, глядя на цветок) лист зеленый и гладкий, а вот снизу — белый и пушистый. Именно благодаря цветовой и тактильной особенности растение и получило в народе такое странное название.

«Двуцветность листьев послужила основанием для необычного названия растения: нижняя поверхность листьев, мягкая и тёплая из-за опушения, сравнивается с заботливой матерью, а верхняя, холодная и жёсткая, — с мачехой», — говорится в энциклопедии.

Международное научное название цветка — Tussilago L (от лат. от лат. tussis, is — «кашель» и ago, egi, actum, ere — «прогонять»).

Научные (ботанические) характеристики цветка:

Области знаний — Двудольные цветковые растения.

Род — Tussilago.

Семейство — Астровые (Asteraceae).

Отряд/порядок — Астроцветные (Asterales).

Класс — Двудольные (Magnoliopsida).

Тип/отдел — Сосудистые растения (Tracheophyta).

Царство — Растения (Plantae).

Для чего используют мать-и-мачеху?

В нашей стране измельченные сухие листья мать-и-мачехи обыкновенной официально включены в Государственный реестр лекарственных средств (номер регистрационного удостоверения: ЛП-001574). В показаниях к применению измельченных сказано, что настой из листьев мать-и-мачехи надо пить при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем. К примеру, при хроническом бронхите, ларингите, трахеите или бронхопневмонии.

Отвар из мать-и-мачехи оказывает:

  • отхаркивающее и слабое противовоспалительное действие;
  • способствует улучшению отхождения мокроты;
  • предохраняет слизистые оболочки полости рта, горла и гортани от раздражения.

Противопоказания: чувствительность к препарату, дети до 12 лет, беременные и кормящие женщины.