Почему мать-и-мачеха так называется

С цветением мать-и-мачехи начинается весна во многих регионах России. В теплые дни золотые, как солнышко, цветы пробиваются сквозь прошлогоднюю листву и украшают талую землю.
Почему у мать-и-мачехи такое странное название?
Ответ дается в Большой российской энциклопедии. В ней сказано, что название «мать-и-мачеха» получила благодаря своим листьям, а не цветам. Вообще у растения необычный цикл развития листиков. Они развиваются только после цветения, плодоношения и увядания цветоносных стеблей. У них округло-сердцевидная форма и выемчато-зубчатые края. Кроме того, с верхней стороны (которую мы видим, глядя на цветок) лист зеленый и гладкий, а вот снизу — белый и пушистый. Именно благодаря цветовой и тактильной особенности растение и получило в народе такое странное название.
«Двуцветность листьев послужила основанием для необычного названия растения: нижняя поверхность листьев, мягкая и тёплая из-за опушения, сравнивается с заботливой матерью, а верхняя, холодная и жёсткая, — с мачехой», — говорится в энциклопедии.
Международное научное название цветка — Tussilago L (от лат. от лат. tussis, is — «кашель» и ago, egi, actum, ere — «прогонять»).
Научные (ботанические) характеристики цветка:
Области знаний — Двудольные цветковые растения.
Род — Tussilago.
Семейство — Астровые (Asteraceae).
Отряд/порядок — Астроцветные (Asterales).
Класс — Двудольные (Magnoliopsida).
Тип/отдел — Сосудистые растения (Tracheophyta).
Царство — Растения (Plantae).
Для чего используют мать-и-мачеху?
В нашей стране измельченные сухие листья мать-и-мачехи обыкновенной официально включены в Государственный реестр лекарственных средств (номер регистрационного удостоверения: ЛП-001574). В показаниях к применению измельченных сказано, что настой из листьев мать-и-мачехи надо пить при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем. К примеру, при хроническом бронхите, ларингите, трахеите или бронхопневмонии.
Отвар из мать-и-мачехи оказывает:
- отхаркивающее и слабое противовоспалительное действие;
- способствует улучшению отхождения мокроты;
- предохраняет слизистые оболочки полости рта, горла и гортани от раздражения.
Противопоказания: чувствительность к препарату, дети до 12 лет, беременные и кормящие женщины.
Источники: https://bigenc.ru https://grls.pharm-portal.ru