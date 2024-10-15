Почему масло нельзя сливать в канализацию

Основой масла является жир, который, как известно, не растворяется в воде. При низких температурах жир может застыть и осесть налетом на трубе, сужая ее внутренний диаметр. Конечно, пара столовых ложек масла не приведут к засору, но если выливать его в течение долгого времени в многоквартирном доме, это может стать еще одним фактором, который негативно повлияет на состояние труб.