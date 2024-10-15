Почему масло нельзя сливать в канализацию

Растительное масло часто используют при готовке: мы жарим продукты на сковородке, иногда во фритюрнице, а еще масло остается в банках из-под рыбных или овощных консервов. Несмотря на привычку выливать масло в раковину или унитаз, делать этого не стоит — и вот почему.
Основой масла является жир, который, как известно, не растворяется в воде. При низких температурах жир может застыть и осесть налетом на трубе, сужая ее внутренний диаметр. Конечно, пара столовых ложек масла не приведут к засору, но если выливать его в течение долгого времени в многоквартирном доме, это может стать еще одним фактором, который негативно повлияет на состояние труб.
Если же речь идет о частном доме, то с неприятными последствиями можно столкнуться даже быстрее, поскольку никто, кроме владельцев дома, его трубами не занимается. Конечно, трубы можно прочистить специальной жидкостью вроде «Крота», но она не всегда справляется с засорами, вредит самим трубам, а часть химикатов впоследствии попадает в водоемы.
Кстати, российские законы тоже запрещают сливать масло в канализацию: об этом говорится в подпункте А пункта 113 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.
О том, что делать с маслом, рассказывают, например, специалисты сети магазинов Вкусвилл. Есть несколько вариантов: приготовить что-то из масла или утилизировать.
Первый случай актуален, если у вас на руках, например, банка с маслом из-под консервов. Масло от овощных консервов можно использовать для салатов, а от рыбных — для соусов.
Утилизировать масло можно по-разному. Самый простой способ (и не слишком экологичный) — выбросить на помойку. Чтобы масло не разлилось, можно перелить его в емкость с крышкой, заморозить его или пропитать им что-нибудь.
Куда лучше установить маслоуловитель и использовать собранный жир для бытовых нужд или же сдавать на переработку, хотя это и требует определенных усилий.
Также можно добавить масло в компостную кучу (но не слишком много, иначе процесс компостирования нарушится) или сжечь (но при горении выделяется много вредных канцерогенов, так что это трудно назвать полезным способом).
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