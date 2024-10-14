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Почему марш Мендельсона стал свадебным

14 октября 1843 года на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по комедии Уильяма Шекспира впервые прозвучал марш Мендельсона. Как он стал свадебным, предлагаем узнать из нашего материала.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Феликс Мендельсон создал увертюру специально для постановки пьесы Шекспира. По сюжету там идет свадьба, поэтому для этой сцены композитор и написал «Свадебный марш».

Рисунок Пака, Титании и Основы в «Сне в летнюю ночь» из акта III, сцена II, художник Шарль Бюшель, 1905 г.
Рисунок Пака, Титании и Основы в «Сне в летнюю ночь» из акта III, сцена II, художник Шарль Бюшель, 1905 г.

25 января 1858 года произведение прозвучало на свадьбе принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха. После этого марш стал популярным. Так появилась традиция включать его на свадьбах.

При этом в СССР «Свадебный марш» Феликса Мендельсона получил распространение только в 1959 году, когда в стране стали строить Дворцы бракосочетаний. «Свадебный марш» по-прежнему остается одним из самых популярных свадебных маршей в мире. Впрочем, в последнее время от этого произведения все чаще отказываются. Так, ранее опрос показал, что более половины респондентов не хотели бы слышать марш Мендельсона на своей свадьбе.