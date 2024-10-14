Почему марш Мендельсона стал свадебным

Феликс Мендельсон создал увертюру специально для постановки пьесы Шекспира. По сюжету там идет свадьба, поэтому для этой сцены композитор и написал «Свадебный марш».
25 января 1858 года произведение прозвучало на свадьбе принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха. После этого марш стал популярным. Так появилась традиция включать его на свадьбах.
При этом в СССР «Свадебный марш» Феликса Мендельсона получил распространение только в 1959 году, когда в стране стали строить Дворцы бракосочетаний. «Свадебный марш» по-прежнему остается одним из самых популярных свадебных маршей в мире. Впрочем, в последнее время от этого произведения все чаще отказываются. Так, ранее опрос показал, что более половины респондентов не хотели бы слышать марш Мендельсона на своей свадьбе.