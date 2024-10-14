Почему марш Мендельсона стал свадебным

При этом в СССР «Свадебный марш» Феликса Мендельсона получил распространение только в 1959 году, когда в стране стали строить Дворцы бракосочетаний. «Свадебный марш» по-прежнему остается одним из самых популярных свадебных маршей в мире. Впрочем, в последнее время от этого произведения все чаще отказываются. Так, ранее опрос показал, что более половины респондентов не хотели бы слышать марш Мендельсона на своей свадьбе.