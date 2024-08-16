Почему людям так нравится очень острая и кислая пища

Ученые утверждают, что жгучая и кислая еда, вызывающая у людей болезненные или неприятные ощущения при употреблении, способствует появлению особого «аппетита» из-за ощущения потенциальной опасности. Подобно просмотру фильма ужасов, этот опыт стимулирует реакцию «Бей или беги», во время которой мозг выделяет адреналин, эндорфины и дофамин — гормоны, которые помогают людям чувствовать себя бодро и хорошо.
Однако, как и многие эксперты, Элиза Трукко, директор лаборатории исследований здоровья подростков и детей, считает, что это — скорее проблема таких продуктов, нежели преимущество. Как кислая, так и острая пища вызывает болезненные реакции. Хотя в обоих случаях мозг может подавить первоначальную болевую реакцию, чрезмерное употребление специй может привести к серьезным проблемам с ЖКТ и даже летальному исходу.
Ранее мы уже рассказывали, что в Дании по этой причине запретили продавать острый рамэн, а в США из-за употребления крайне опасных и острых чипсов фирмы «Paqui» умер подросток. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Кристина Корчанова