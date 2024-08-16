Почему людям так нравится очень острая и кислая пища

Однако, как и многие эксперты, Элиза Трукко, директор лаборатории исследований здоровья подростков и детей, считает, что это — скорее проблема таких продуктов, нежели преимущество. Как кислая, так и острая пища вызывает болезненные реакции. Хотя в обоих случаях мозг может подавить первоначальную болевую реакцию, чрезмерное употребление специй может привести к серьезным проблемам с ЖКТ и даже летальному исходу.