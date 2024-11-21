Почему людям старше 50 лет полезно использовать интернет

Они проанализировали данные 87 559 человек из США, Великобритании, Китая, Мексики и Бразилии. За их состоянием наблюдали в среднем шесть лет. Оказалось, что использование интернета помогает ослабить симптомы депрессии, улучшить общее самочувствие и повысить удовлетворенность жизнью. Особенно полезными оказались отправка электронных писем, покупки, бронирование путешествий и поиска информации. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.