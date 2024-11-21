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Почему людям старше 50 лет полезно использовать интернет

Интернет может помочь улучшить качество жизни людей старше 50 лет. Это выяснили ученые из Гонконгского университета.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Они проанализировали данные 87 559 человек из США, Великобритании, Китая, Мексики и Бразилии. За их состоянием наблюдали в среднем шесть лет. Оказалось, что использование интернета помогает ослабить симптомы депрессии, улучшить общее самочувствие и повысить удовлетворенность жизнью. Особенно полезными оказались отправка электронных писем, покупки, бронирование путешествий и поиска информации. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

По мнению ученых, состояние участников исследования улучшилось в связи с тем, что интернет дает доступ к информации и услугам, помогает поддерживать социальную активность. Кроме того, выход в Сеть снижает чувство одиночества, а это одна из самых острых проблем для старшего поколения.

Вместе с тем чтобы подтвердить причинно-следственную связь между использованием интернета и улучшением психического здоровья, требуются дополнительные исследования. Также нужно изучить влияние пола, возраста и других факторов.

К слову, гаджеты для пожилых должны отвечать специфичным требованиям. Например, у планшетов для людей в возрасте должен быть достаточно большой экран, использовать маленькие устройства им будет неудобно.