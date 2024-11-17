Почему люди вздрагивают во время засыпания

Гипнагогические рывки выглядят как непроизвольное сокращение мышц во время засыпания. Оно может происходить во всем теле, но чаще всего такие ощущения возникают в руках и ногах. Многие вместе со вздрагиванием чувствуют, что они словно падают, видят яркий свет или слышат громкие звуки. Такие рывки не представляют никакой опасности и не связаны с каким-либо заболеванием.