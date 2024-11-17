Почему люди вздрагивают во время засыпания

Гипнагогические рывки выглядят как непроизвольное сокращение мышц во время засыпания. Оно может происходить во всем теле, но чаще всего такие ощущения возникают в руках и ногах. Многие вместе со вздрагиванием чувствуют, что они словно падают, видят яркий свет или слышат громкие звуки. Такие рывки не представляют никакой опасности и не связаны с каким-либо заболеванием.
«По большей части они просто раздражают, особенно когда мешают заснуть», — цитирует специалиста по сну доктора Рада Дасгупта из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии IFLScience.
Несмотря на то, что такие подергивания во время засыпания очень распространены, ученые до сих пор точно не знают, почему это происходит. Некоторые исследователи считают, что гипнагогические рывки возникают из-за стресса, беспокойства, чрезмерного употребления таких стимуляторов, как кофеин или никотин. Также к такому подергиванию может привести и недостаток сна.
Поскольку гипнагогический рывок не считается чем-то опасным, от него не существует никакого лечения. Однако, если реакция организма слишком бурная и мешает засыпать, можно попробовать исправить ситуацию с помощью специалистов по сну. Они могут предложить разные способы снижения тревожности перед ночным отдыхом.
Отметим, качество сна улучшают утяжеленные одеяла. Они создают эффект «обнимашек».