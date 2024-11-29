Почему люди следят за жизнью звезд в соцсетях

Человечество всегда искало примеры для подражания, источники вдохновения и опыта. «Знаменитости и успешные люди становятся теми маяками, на которые многие ориентируются. Кто-то черпает силы для подражания их успеху, кто-то находит в этом источник мотивации для достижения собственных целей. Для одних такие истории служат путеводной звездой к лучшей жизни, а другие наслаждаются возможностью наблюдать за чужими судьбами, когда своя кажется менее насыщенной», — говорит психолог.