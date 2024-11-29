Почему люди следят за жизнью звезд в соцсетях

Мы стремимся заглянуть за кулисы их жизни, узнать, чем они живут, о чём думают, какие чувства испытывают. Нам невольно хочется придать им черты реальности, сделать их ближе и понятнее, объясняет эксперт.
По мнению психолога, у каждого есть свои причины следить за звездами. «Одни хотят почувствовать себя частью этого блестящего мира, другие надеются найти ключик к успеху, третьи ищут способ отвлечься от рутины повседневной жизни. А кому-то важно выразить недовольство через критику и обсуждение звёздных персон. Но главное — у всех эти мотивы разные», — говорит Калинкина.
Многих привлекают посты, наполненные вдохновением, полезными советами, красивыми местами и мотивацией на здоровый образ жизни.
Человечество всегда искало примеры для подражания, источники вдохновения и опыта. «Знаменитости и успешные люди становятся теми маяками, на которые многие ориентируются. Кто-то черпает силы для подражания их успеху, кто-то находит в этом источник мотивации для достижения собственных целей. Для одних такие истории служат путеводной звездой к лучшей жизни, а другие наслаждаются возможностью наблюдать за чужими судьбами, когда своя кажется менее насыщенной», — говорит психолог.
А некоторые находят утешение в том, чтобы выразить свои эмоции через комментарии, будь то зависть или восхищение.