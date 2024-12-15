Почему люди с низкими доходами чаще делают импульсивные покупки, объяснила психолог

Фактором, влияющим на принятие решений о покупках, являются также отношение человека к деньгам, его уверенность в себе и своих способностях, а также способность противостоять рекламе.
«Единственное, что может остановить человека от импульсивных покупок — осознанность. Попробуйте обосновать смысл покупки не рекламным слоганом, а своими словами», — призвала Попова в беседе с «Газетой.ru».
Ранее Life.ru выяснил главные финансовые желания россиян на 2025 год. В свою очередь, маркетолог раскрыла, что действительно выгодно покупать в декабре. Кроме того, россиянам призвали купить одежду и технику до Нового года.