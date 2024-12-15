Почему люди с низкими доходами чаще делают импульсивные покупки, объяснила психолог

Финансовое поведение людей, по мнению психолога Марии Поповой, зависит от их доходов. Она утверждает, что стратегическое мышление состоятельных граждан сосредоточено на увеличении капитала, например, через инвестиции. В то же время, люди с низким доходом принимают решения более спонтанно, не учитывая долгосрочные последствия своих действий.