Почему люди путают «право» и «лево»?

Причина затруднений в определении правой и левой стороны кроется в теменной доле головного мозга, а именно в угловой извилине. Известно, что патологии этой части могут привести к пальцевой агнозии (потере способности различать или называть пальцы), нарушению способности писать, считать или нарушению пространственной ориентировки — путанице между «право» и «лево». Все эти дисфункции — признаки неврологического синдрома Герстмана. Однако ученые выяснили, что, если человек путает стороны, — это не всегда означает проблемы со здоровьем.
В чем причина ошибок ориентации в пространстве?
Угловая извилина принимает активное участие в работе памяти и пространственного осознания: для определения «право» и «лево» необходимо соотносить словесные обозначения и место нахождения объектов по памяти. Слабое развитие этой части мозга может стать причиной затруднений. Также исследователи отмечают, что путаница возникает, когда человек волнуется или торопится. Биопсихолог Себастиан Окленбург объясняет, что «право» и «лево» не подчиняются законам физики — это условные понятия, которые нельзя доказать, в отличие, например, от «верха» и «низа». Кроме того, комбинация «верх-низ» неизменна, в то время как «лево-право» меняют свое расположение в зависимости от угла зрения: для человека, стоящего напротив, «лево» будет совсем с другой стороны.
Нейропсихолог Анна Кутькова в беседе с «Пятым каналом» рассказывала, что причиной может быть не уровень развития угловой извилины, а внешние факторы: если в детстве ребенка неправильно учили различать «лево» и «право» или родитель сам путался, то это перейдет и во взрослую жизнь. Однако, если раньше человек не испытывал проблем, а внезапно стал испытывать затруднения, это может свидетельствовать о неврологическом недуге.
Как запомнить, где «лево», а где «право»?
Есть несколько практических хитростей, которые позволяют быстро ориентироваться в пространстве. Так, например, большой и указательный палец левой руки образуют английскую букву «L». Можно «пометить» нужную руку и сконцентрировать на этом внимание: надеть часы или другие аксессуары и запомнить, на какой руке их всегда нужно носить.