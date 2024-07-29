Почему люди путают «право» и «лево»?

Угловая извилина принимает активное участие в работе памяти и пространственного осознания: для определения «право» и «лево» необходимо соотносить словесные обозначения и место нахождения объектов по памяти. Слабое развитие этой части мозга может стать причиной затруднений. Также исследователи отмечают, что путаница возникает, когда человек волнуется или торопится. Биопсихолог Себастиан Окленбург объясняет, что «право» и «лево» не подчиняются законам физики — это условные понятия, которые нельзя доказать, в отличие, например, от «верха» и «низа». Кроме того, комбинация «верх-низ» неизменна, в то время как «лево-право» меняют свое расположение в зависимости от угла зрения: для человека, стоящего напротив, «лево» будет совсем с другой стороны.