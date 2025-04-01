Почему люди просыпаются с ощущением тревоги

Психолог, сомнолог и автор книги «Руководство по преодолению бессонницы для женщин» Шелби Харрис считает, что именно в момент, когда человек лежит кровати после сна, вокруг него ничего не происходит, что приводит к повышенной тревожности и волнению. Тогда как во время важных встреч, времени в кругу семьи и выполнения рабочих задач нервная система человека отвлекается на множество посторонних дел и блокирует возникновение тревожных мыслей. Проще говоря, когда человек занят делом, он перестает себя «накручивать» и пребывает в более расслабленном состоянии.