Почему люди просыпаются с ощущением тревоги

Как начать день с новыми силами без ощущения усталости и переживаний — в справке aif.ru.
Почему после сна возникает тревога?
Тревожность — состояние при котором человек испытывает неуверенность в будущем, волнение и неопределенность. И даже когда вы все еще находитесь в кровати, беспокойство может накрыть с головой. Почему после сна тревога ощущается сильнее и какие факторы на это влияют — рассказала доктор философии, психолог США Элизабет Моррей.
«С одной стороны, первые минуты после сна — время, когда человек чувствует себя наиболее расслабленно и безопасно. С другой — уже через некоторое время после пробуждения многие ощущают неприятное психологическое давление, тревогу и беспокойство, и это связано с несколькими факторами» — поделилась эксперт.
Факторы, влияющие на тревожность после сна
Время наедине с мыслями
Психолог, сомнолог и автор книги «Руководство по преодолению бессонницы для женщин» Шелби Харрис считает, что именно в момент, когда человек лежит кровати после сна, вокруг него ничего не происходит, что приводит к повышенной тревожности и волнению. Тогда как во время важных встреч, времени в кругу семьи и выполнения рабочих задач нервная система человека отвлекается на множество посторонних дел и блокирует возникновение тревожных мыслей. Проще говоря, когда человек занят делом, он перестает себя «накручивать» и пребывает в более расслабленном состоянии.
Боязнь задач на день
Если грядущий день готовит для вас гору предстоящих дел, а времени в сутках катастрофически мало, мозг начинает прокручивать миллион негативных ситуаций, отчего и возникают тревожные мысли. Однако и это чувство можно преодолеть.
«Если вы будете проводить достаточно времени утром, размышляя о том, как и в течение какого времени будете выполнять задачи из своего списка дел, составленного с вечера, в конечном итоге мозг станет устойчив к волнениям и стрессу», — считает клинический психолог, доктор философии Дебра Киссен.
Как избавиться от тревоги по утрам?
Чтобы избавиться от навязчивых мыслей о том, что что-то может пойти не так, эксперты советуют не проводить долгое время после сна в кровати. Проснувшись, постарайтесь сразу встать и начать выполнять любые задачи — от самых простых вроде принятия душа и завтрака до сложных, ведь утром они решаются с большей легкостью и скоростью.
Если вы все еще можете ее контролировать, начните постепенно выполнять небольшие задачи, но если исход событий не зависит от вашей воли — выдохните и позвольте судьбе идти своим чередом.
Если же по утрам накрывает сильная неконтролируемая тревога, можно начинать день с физических упражнений и дыхательной практики.