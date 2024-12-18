Почему люди просыпаются посреди ночи и может ли это перерасти в бессонницу

В разговоре с Тульской службой новостей она отметила, что сон представляет собой неравномерный процесс, который состоит из различных стадий и фаз. Цикл сна длится в среднем 1,5 часа. В конце каждого цикла, пройдя все составляющие, все люди ненадолго просыпаются. Причем пробуждаются даже те, кто об этом не помнит. Они просыпаются на очень короткое время и снова уходят в сон.
«Таких пробуждений может быть 4−6 за ночь, а человек их не помнит», — объясняет Ирина Завалко.
Если человек проснулся по конкретной причине (например, захотел в туалет, замерз, ему приснился неприятный сон), то пробуждения будут запоминаться. В таких случаях люди либо устраняют проблему и быстро засыпают, либо не могут уснуть подолгу.
Также эксперт рассказала, что во время сна мы ощущаем происходящее вокруг. В связи с этим человек может проснуться от резких звуков или из-за того, что его кто-то задел.
«Если это происходит систематически, когда человек помнит пробуждение, но оно длится коротко, не снижает качество сна и не влияет на самочувствие днем, то это не является проблемой», — рассказывает невролог-сомнолог.
Например, есть чутко спящие люди, которые просыпаются от любого звука, но потом засыпают снова. Кто-то по ночам встает в туалет, а потом опять засыпает. Это не считается нарушением сна.
Если вы проснулись ночью, можно сделать следующее:
- повернуться на другой бок, по-другому укрыться;
- если что-то мешает уснуть и нужно сходить в туалет, закрыть окно, попить воды, то удовлетворите эту потребность, но не попадайте на яркий свет;
- если трудно заснуть, то можно использовать техники релаксации и расслабления.
Если появились какие-то беспокойные мысли или ощущение, что вы сейчас бодры и не можете заснуть больше 20 минут, то лучше встать с кровати, заняться чем-то спокойным до возникновения сонливости и вернуться в постель снова.
«В ряде случаев это помогает уйти от беспокойных, вертящихся в голове мыслей и является профилактикой развития длительной хронической бессонницы», — пояснила эксперт.
Ранее доктор Патрик Флинн рассказал, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Это связано с гормональными особенностями и отличиями в работе надпочечников.