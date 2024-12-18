Почему люди просыпаются посреди ночи и может ли это перерасти в бессонницу

В разговоре с Тульской службой новостей она отметила, что сон представляет собой неравномерный процесс, который состоит из различных стадий и фаз. Цикл сна длится в среднем 1,5 часа. В конце каждого цикла, пройдя все составляющие, все люди ненадолго просыпаются. Причем пробуждаются даже те, кто об этом не помнит. Они просыпаются на очень короткое время и снова уходят в сон.