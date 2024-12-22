Почему люди наряжаются на корпоративы и что надевают чаще всего

Большинство опрошенных россиян не любит корпоративы. При этом наряжаются люди чаще всего не для коллег, а для себя. К такому выводу пришли исследователи.
Аналитики Sokolov и Lamoda провели опрос, посвященный корпоративам. Результатами исследования они поделились со «Снобом».
Выяснилось, что большинство, 55%, предпочитают избегать корпоративов. Нравятся они только 45% опрошенных. При этом мужчины более склонны пропускать корпоративы. 21% респондентов признался, что никогда не ходит на них. Среди женщин показатель составил всего 4%.
Чаще всего опрошенные указывали, что им нравится такой формат, как фуршет с вечеринкой. При этом людям важны хорошая музыка, танцы и вкусная еда.
Также аналитики выяснили, что 59% опрошенных стараются хорошо выглядеть на корпоративе не ради коллег, а для уверенности в себе. 16% россиян хотят впечатлить коллег противоположного пола, а 8% наряжаются из-за конкуренции с коллегами своего пола.
Для женщин корпоратив часто становится возможностью и поводом обновить гардероб. 39% респонденток покупают новую одежду специально для праздника. Еще 49% приобретают наряд, если чувствуют такую необходимость.
При этом среди мужчин 45% предпочитают носить уже имеющиеся вещи и только 19% покупают перед корпоративом новую одежду или украшения.
52% россиянок выбирают для вечеринок с коллегами коктейльные и вечерние платья, а каждая третья покупает блузки и юбки. Четверть опрошенных мужчин надевает брюки и рубашки, 15% — спортивные костюмы и прочую одежду для активного отдыха.
И среди мужчин, и среди женщин 55% дополняют наряды аксессуарами. 62% представителей сильного пола специально подбирают их под праздничную одежду. Женщины же покупают то, что в дальнейшем можно носить в повседневной жизни.
Чаще всего россияне не желают тратить много денег на новогодний наряд.
42% выделяют от 5 000 до 10 000 рублей, а 40% — до 5 000 рублей. Еще 7% планируют потратить от 10 000 до 15 000 рублей. Только 5% готовы выделить на одежду от 15 000 до 20 000 рублей. Среди мужчин 46% укладываются в 5 000 рублей, а женщины чаще допускают расходы более 10 000 рублей.
В ноябре и декабре по сравнению с сентябрем-октябрем на Lamoda женщины активнее стали покупать платья (+98%), жакеты (33%), туфли (+37%), бижутерию (+49%). Мужчины начали чаще приобретать пиджаки (+47%), жилеты (+43%), бабочки (+87%) и галстуки (+38%).
Иногда на корпоративе возникают неловкие ситуации, которые негативно сказываются на атмосфере в коллективе. Психолог платформы «Понимаю» Ольга Баринова рассказала, как этого избежать.