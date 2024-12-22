Почему люди наряжаются на корпоративы и что надевают чаще всего

42% выделяют от 5 000 до 10 000 рублей, а 40% — до 5 000 рублей. Еще 7% планируют потратить от 10 000 до 15 000 рублей. Только 5% готовы выделить на одежду от 15 000 до 20 000 рублей. Среди мужчин 46% укладываются в 5 000 рублей, а женщины чаще допускают расходы более 10 000 рублей.