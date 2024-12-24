Почему люди любят сплетничать

Как отмечает психолог, антропологические исследования указывают на эволюционные корни этого феномена. Способность собирать и передавать информацию о других членах группы была критически важным навыком для выживания сообществ. В племенах с развитой системой социальной коммуникации уровень адаптации к внешним угрозам был существенно выше.