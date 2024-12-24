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Почему люди любят сплетничать

Около 14% времени общения люди посвящают обсуждению других. В среднем это почти девять минут каждого часа разговора — значительная часть нашей повседневной коммуникации. Почему людям так нравится обсуждать других, рассказала Вера Никифорова, гештальт-терапевт, семейный психолог.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

По ее мнению, природа человеческого интереса к чужим историям многогранна.

«Обсуждение других становится способом установить более глубокую эмоциональную связь между собеседниками. Делясь “секретной” информацией, люди создают особое пространство доверия, укрепляющее их взаимоотношения», — говорит психолог.

Существует четкая взаимосвязь между стремлением обсуждать других и потребностью в подтверждении собственной значимости.

«Становясь обладателем эксклюзивной информации, человек приобретает особый статус, что напрямую влияет на его самовосприятие и положение в группе», — объясняет Вера Никифорова.

Социальная психология выделяет еще один важный аспект этого явления — регулирование общественного поведения. Через обсуждение поступков других члены сообщества неосознанно определяют границы приемлемого. Особенно ярко этот механизм проявляется в рабочих коллективах и семейных системах.

Как отмечает психолог, антропологические исследования указывают на эволюционные корни этого феномена. Способность собирать и передавать информацию о других членах группы была критически важным навыком для выживания сообществ. В племенах с развитой системой социальной коммуникации уровень адаптации к внешним угрозам был существенно выше.

«Таким образом, обсуждение чужого опыта помогает лучше осознать собственные поведенческие паттерны. Это своеобразное социальное зеркало, в котором отражаются коллективные страхи, желания и неудовлетворенные потребности общества», — говорит психолог.

Результаты нейропсихологических исследований раскрывают биологическую основу этого явления: во время обмена социальной информацией в мозге активируются центры удовольствия. Эти же зоны отвечают за получение удовольствия от еды или материального вознаграждения.

Данный механизм объясняет, почему желание поделиться новостями о других порой становится почти непреодолимым.

Обсуждение чужих проблем часто выступает как механизм психологической защиты. Это помогает людям справиться с собственными переживаниями, снизить уровень тревоги и найти утешение в осознании универсальности человеческих проблем и переживаний.

«Рассматривая природу сплетен через призму психологии, можно увидеть сложный социальный механизм, выполняющий множество важных функций: от регуляции группового поведения до удовлетворения глубинных психологических потребностей. Понимание этих механизмов открывает путь к более осознанной коммуникации и конструктивному социальному взаимодействию», — заключила психолог.