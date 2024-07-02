Почему люди часто плачут во время приема душа?

Мы испытываем всевозможные эмоции в течение дня, и у нас часто возникает потребность исследовать или выразить эти чувства. Плач — это естественный способ для нашего организма высвободить сдерживаемые чувства и успокоиться, но мы не всегда чувствуем себя комфортно, когда проливаем слезы. Мы можем чувствовать, что наши слезы неуместны, вызывают смущение или являются признаком слабости. Это часто основано на идеях, которые мы впитали, когда росли, или на ожиданиях окружающего нас общества. Таким образом, в душе [когда остаемся наедине с собой] мы можем поделиться своими эмоциями и дать волю слезам.