Почему люди часто плачут во время приема душа?

Согласно новому исследованию, проведенному компанией Showers To You, 74% людей регулярно плачут в душе. Клинический психолог и нейропсихолог из Healthy Mind доктор Эмбер Джонстон, а также психологический консультант Джорджина Штюрмер рассказали подробнее, почему душ — излюбленное место для душевных переживаний.
Так почему же мы плачем именно в душе?
Порой люди могут побыть в одиночестве в потоке ежедневных дел только во время рутинных банных процедур. Так, когда вы остаетесь наедине с собой и своими мыслями, накопившиеся эмоции могут дать о себе знать, превратившись в рыдания в душе, где никто не видит вашу «слабость».
Мы испытываем всевозможные эмоции в течение дня, и у нас часто возникает потребность исследовать или выразить эти чувства. Плач — это естественный способ для нашего организма высвободить сдерживаемые чувства и успокоиться, но мы не всегда чувствуем себя комфортно, когда проливаем слезы. Мы можем чувствовать, что наши слезы неуместны, вызывают смущение или являются признаком слабости. Это часто основано на идеях, которые мы впитали, когда росли, или на ожиданиях окружающего нас общества. Таким образом, в душе [когда остаемся наедине с собой] мы можем поделиться своими эмоциями и дать волю слезам.
Почему плакать в душе — приятно?
Согласитесь, душ — одно из самых приятных мест для слез, ведь там не понадобится носовые платочки да и сразу можно умыться. Однако, как оказалось, дело не только в этом.
Можно наблюдать экспоненциальный эффект от горячего душа и плача, которые снимают напряжение с тела и разума, возвращают организм в состояние большей релаксации и стимулируют выработку химических веществ, поднимающих настроение. После такого опыта человек может быть в лучшем, расслабленном состоянии, возможно, он также будет готов ко сну.
Слезы действительно лечат?
Хотя плач ассоциируется с чувством грусти, на самом деле он может принести пользу, помогая нам чувствовать себя лучше. Так, например, он снижает уровень кортизола — гормона стресса. Поэтому, когда вы испытываете сильное эмоциональное напряжение, стоит найти уединенное место (вроде душевой кабины) и дать волю эмоциям.
Слезы сами по себе могут действовать как средство детоксикации от избытка гормона стресса (кортизола) или дополнительных токсинов. Плач связан с активацией парасимпатической нервной системы (или реакцией расслабления), которая противоположна реакции «бей или беги», и, следовательно, является естественным противоядием от состояния повышенного напряжения.
Слезы также высвобождают эндорфины, которые могут как поднимать настроение, так и действовать в качестве естественных болеутоляющих. Кроме того, плач связан с активацией парасимпатической нервной системы, что приводит к расслаблению организма.
Важна ли температура воды в душе для расслабления?
Ванная комната и душ сами по себе являются местами уединения, где вы должны чувствовать себя максимально комфортно, чтобы расслабиться и высвободить негативные эмоции. Поэтому настраивать температуру нужно по собственным ощущениям. Однако у горячего и холодного душа есть свои преимущества.
По словам доктора Джонстона, горячий душ может способствовать расслаблению мышц и облегчить мышечную боль или напряжение. Он также способствует высвобождению окситоцина —химического вещества, улучшающего самочувствие.
Холодный душ, в свою очередь, может высвобождать дофамин, стимулируя прилив энергии и концентрацию внимания. Он также способствует выделению эндорфинов, которые улучшают кровообращение и помогают повысить физическую и психологическую устойчивость.
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Кристина Корчанова