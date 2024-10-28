Почему люди боятся темноты

Темнота, таким образом, часто страшна не сама по себе, а как явление, связанное с чем-то еще: например, с утратой органов чувств, ведь в ней ничего не видно. Другая фобия, связанная с темнотой — сепарация: в странах, где дети спят отдельно от родителей, они могут с ранних лет связывать темноту с одиночеством.