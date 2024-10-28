Почему люди боятся темноты

Согласно исследованиям, примерно 70% людей имеют тот или иной иррациональный страх. Это может быть боязнь пауков, замкнутых пространств или, например, темноты. Объединяет эти страхи то, что, хотя у них есть некоторая рациональная причина, реакция, которую мы испытываем, логически кажется гипертрофированной и необоснованной — впрочем, фраза «пауки боятся вас сильнее, чем вы их», вряд ли кого-то когда-то успокаивала.
Страх темноты входит в число самых популярных: каждый девятый американец испытывал паническую атаку, оказавшись в полной темноте, если верить порталу IFLScience, который подробно осветил изучение феномена. Главные вопросы, которые интересовали ученых — как формируется страх перед темнотой, и что сделать, чтобы его побороть.
Что такое иррациональный страх?
Прежде всего важно понять, что иррациональный страх и фобия — не одно и то же, объясняет Мелисса Норберг, клинический психолог и профессор Университета Маккуори в Австралии.
Например, если вы цепенеете при виде змеи — это иррациональный страх. А если вы не можете продолжать заниматься работой, потому что в панике ждете, что змея вот-вот вползет в ваш дом через какую-нибудь щель, это уже фобия.
Разница есть не только в определении, но и в количественных показателях: как утверждает Норберг, 70% людей испытывают те или иные иррациональные страхи, но в фобии это переходит лишь примерно у 7% людей. Согласно статистике, женщины страдают от фобий чаще, а жители стран Юго-Восточной Азии — реже. Кроме того, если у человека есть одна фобия, риск заполучить вторую существенно вырастает.
Почему мы боимся?
Сам по себе страх — механизм, помогающий эволюции вида и предупреждающий нас об угрозе. Но фобии, считает Норберг, во многом эксплуатируют этот механизм и взращивают новые страхи за счет родительского воспитания или произведений массовой культуры.
К примеру, в фильмах ужасов все плохое обычно случается по ночам, поэтому мы убеждаемся, что и настоящей ночью наверняка происходит что-то плохое. Другой пример — дети родителей, которые показывали страх при виде пауков, тоже с большей вероятностью будут бояться пауков.
Родители, которые слишком сильно опекают ребенка, могут воспитывать его с помощью страхов: рассказывать, что из-за плохого поведения его украдет незнакомец или какой-нибудь монстр, и тем самым тоже неосознанно взращивать в ребенке те или иные страхи, хотя изначальной целью у таких поучений могла быть любовь и забота.
В чем ужас темноты?
Фобии имеют рациональную и иррациональную составляющую — мы боимся не только самого предмета страха, но и всего, что его напоминает. К примеру, сама Норберг признается, что боится тараканов — в равной степени настоящих, игрушечных и нарисованных, поскольку мозг с трудом разделяет похожие образы и реагирует со страхом на все.
Темнота, таким образом, часто страшна не сама по себе, а как явление, связанное с чем-то еще: например, с утратой органов чувств, ведь в ней ничего не видно. Другая фобия, связанная с темнотой — сепарация: в странах, где дети спят отдельно от родителей, они могут с ранних лет связывать темноту с одиночеством.
Еще одна причина — отсутствие внешних стимулов для органов чувств неизбежно приводит к тому, что человек активнее прислушивается к внутренним ощущениям и мыслям — и образы из головы начинают проецироваться на темноту вокруг нас.
Как преодолеть страх темноты?
Самый эффективный способ борьбы с фобиями — одновременно и самый неприятный, объясняет Норберг. Лучший способ победить иррациональные страхи — постоянно сталкиваться с предметом страха, пока мозг к нему не привыкнет.
В случае с темнотой это означает начать находиться в темных помещениях — специально заходить в комнату поздним вечером, выключать свет и сидеть в темноте. С максимальной вероятностью, если все происходит у вас дома, демоны, гоблины, чудища из-под кровати и прочие маньяки на вас не нападут, и постепенно мозг привыкнет к мысли о том, что в темноте не так уж страшно.
Разумеется, такой способ очень некомфортный, поэтому психолог советует тем, кому очень страшно, начинать с полумер: находиться в плохо освещенных помещениях, и постепенно переходить к полному отсутствию света.
После того, как вы вернетесь на свет, стоит снова проанализировать свое состояние: что вы испытывали, что случилось и чего не произошло в темной комнате, насколько рациональны были переживания. Простое проговаривание очевидных вещей помогает мозгу запомнить, что его страх необоснован.
Кроме того, важно закреплять успех и продолжать входить в темные помещения, после того, как это получилось сделать в первый раз: иначе проблема может вернуться или локализоваться, и вы перестанете бояться только этой конкретной комнаты, поясняет Норберг.
О том, как бороться со своими страхами тем, кто боится пауков и тараканов, теперь не хочется даже и думать.
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