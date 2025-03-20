Почему Львов Яшиных в России больше нет

35 лет назад, 20 марта 1990 года ушел из жизни советский футболист, лучший голкипер в истории мирового футбола, олимпийский чемпион и чемпион Европы Лев Яшин. Именно он заложил основы игры футбольных голкиперов в собственной штрафной, которые действуют по сей день. Яшин по праву считается одним из наиболее выдающихся спортсменов не только в отечественной, но и мировой истории.
Первый футбольный опыт
Лев Яшин родился в 1929 году в Москве. Первый футбольный опыт он получил, играя со сверстниками во дворе в детстве. С ранних лет он предпочитал не забивать голы, как многие мальчишки, а стоять на страже собственных ворот.
После начала Великой Отечественной войны Тушинский оборонный завод, на котором трудился отец будущего футболиста Иван Яшин, был эвакуирован в Ульяновск, куда и отправилась вся семья Яшиных. В 1942 году 12-летний Лев Яшин устроился на работу на завод. Год спустя он стал учеником слесаря. В 13-летнем возрасте будущий спортсмен начал курить и продолжал это делать до конца своих дней.
В 1944 году, когда линия фронта проходила уже далеко от Москвы, Тушинский завод вернули обратно в столицу, и Лев Яшин возвратился в родные края. Он продолжал работать на предприятии, а также играл за заводскую футбольную команду. К тому моменту Яшин чаще играл в поле, но тренер команды из-за высокого роста игрока определил его в голкиперы, и, как оказалось, не прогадал.
После окончания войны 16-летний Лев Яшин, как труженик тыла, был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг». В 1948 году он был призван на срочную службу во внутренние войска МВД СССР. В его воинской части была организована команда, за которую выступал Яшин. На одной из игр голкипера приметил тренер молодежной команды столичного «Динамо» Аркадий Чернышев, который пригласил Яшина посещать тренировки футбольной команды.
Дебют в «Динамо»
В 1949 году Яшин был принят во вторую команду «Динамо», а год спустя вошел в состав основной команды на позицию третьего вратаря. Свой первый матч за бело-голубых Яшин сыграл против сталинградского «Торпедо». В той игре он допустил грубейшую ошибку и пропустил гол от вратаря команды-соперника. При выходе с вратарской линии Яшин столкнулся с защитником, а мяч, который выбивал голкипер соперника оказался в воротах. Такая ошибка могла стоить ему карьеры и места в основном составе «Динамо». Но, к счастью для самого Яшина, бело-голубые в том матче одержали победу со счетом 5:1, возможно, это и спасло карьеру голкипера.
Шанс проявить себя у Яшина повторно выпал в июле 1950 года. Во время матча между «Динамо» и «Спартаком» основной вратарь бело-голубых Алексей Хомич получил травму. Второй голкипер команды Вальтер Саная выбыл за день до этого из-за болезни. Встать на ворота пришлось Яшину. Но и в этой игре голкипер допустил грубую ошибку, которая привела к забитому мячу и потере очков. Яшин вышел в основном составе и в матче против одноклубников из Тбилиси. В той игре вновь не обошлось без ошибок вратаря: из-за его фола в ворота москвичей был назначен пенальти. После двух неудачных матчей Яшин был возвращен во вторую команду. На чемпионат СССР 1951 года «Динамо» и вовсе не включило Яшина в заявку.
После неудачного сезона в футбольном «Динамо» Яшин решил попробовать свои силы в хоккейном. Здесь он поначалу также играл не совсем уверенно, но постепенно набирая опыт и улучшая навыки, Яшин все лучше защищал ворота. В 1953 году он стал бронзовым призером чемпионата СССР по хоккею, а также обладателем Кубка СССР. Несмотря на существенный прогресс и перспективу вызову в национальную сборную, Яшин принял решение уйти из хоккея, чтобы все силы отдать футболу. Причиной тому послужил новый вызов игрока в основную команду «Динамо», по сути Яшину дали второй шанс, который он не упустил.
Новатор в игре футбольных вратарей
В мае 1953 года Яшин вышел на поле в стартовом составе. От других вратарей его отличала манера передвижений по штрафной площади. Дело в том, что в то время в футболе голкиперы, как правило, стояли на линии ворот и без надобности не выходили за пределы вратарской зоны. Яшин же старался использовать штрафную площадь по максимуму, тем самым снижая возможность командам соперника забить гол. В наши дни трудно представить, чтобы какой-то футбольный вратарь ограничивался исключительно вратарской зоной. Но первым, кто по сути внедрил такую практику в футболе был именно Яшин.
Также он за счет высокой мобильности внутри штрафной нередко прибегал к различным хитростям. Например, он мог оставить один из углов открытым, чтобы форвард соперника ударил именно туда. И в таких ситуациях Яшин, обладавший хорошими физическими данными легко забирал этот мяч.
В первом сезоне после перерыва Яшин стал обладателем Кубка СССР по футболу и вошел в список 33 лучших футболистов сезона в стране. К следующему сезону Яшину удалось улучшить свои показатели по успешным выходам из ворот и передвижениям по штрафной. Новый стиль игры вскоре принес свои плоды и в 1954 году «Динамо» стало чемпионом СССР. В том же году Яшин был впервые вызван в национальную сборную. Он дебютировал в матче с командой Швеции, в котором советские футболисты победили со счетом 7:0. В дальнейшем вратарь как в команде, так и в сборной показывал уверенную игру. Он прочно закрепился в качестве основной голкипера. Впереди было выступление за сборную СССР на Олимпиаде-1956.
Олимпийское золото
В футбольном турнире Олимпийских Игр 1956 года приняли участие 11 команд. Советская команда стартовала на турнире с победы над Германией, затем была разгромлена сборная Индонезии. В полуфинальном матче команда СССР оказалась сильнее Болгарии, а в финале была повержена Югославия. Так Яшин стал олимпийским чемпионом.
После победы на Олимпиаде Яшин продолжал держать высокий темп игры, несмотря на возникшие проблемы со здоровьем. Он играл достаточно уверенно и закрепил за собой место основного вратаря.
В 1958 году сборная СССР отправилась на чемпионат мира, который проходил в Швеции. На групповом этапе у советских игроков была очень тяжелая группа, поскольку за выход в плей-офф пришлось бороться с сильнейшими командами мира — Бразилией и Англией, а также с Австрией. Но, заняв второе место в группе, советская команда не без помощи своего голкипера, вышла в четвертьфинал, где уступила хозяйке первенства.
После не совсем удачного выступления на мировом первенстве национальная сборная приступила к подготовке к участию в первом в истории чемпионате Европы. На начальном этапе советским футболистам предстояло преодолеть отборочный этап и выйти в финальную часть. С этой задачей сборная СССР справилась успешно. В ⅛ была обыграна сборная Венгрии со счетом 3:1, а четвертьфинал наша сборная преодолела из-за отказа испанцев выйти на поле.
Победа на чемпионате Европы и вручение «Золотого мяча»
В финальной части Евро-1960 первым соперником советской команды была сборная Чехословакии. Яшин в том матче сыграл блестяще, не позволив сопернику забить. При этом советские футболисты отличились трижды. В финале турнира встретились СССР и Югославия. Обе команды имели примерно одинаковые шансы на победу, что в конечном итоге и отразилось на характере игры. Основной время матча закончилось вничью — 1:1, и только в дополнительные полчаса СССР смог вырвать победу и стать первым в истории чемпионом Европы по футболу. Лев Яшин был включен в символическую сборную турнира.
После финального матча к Яшину подошел президент испанского клуба «Реал» Сантьяго Бернабеу, который предложил советскому футболисту любые деньги за перевод в стан королевского клуба. Яшин ответил отказом и сказал, что предпочитает играть на родине. В конечном итоге именно блестящая игра на Евро-1960 привела к тому, что в 1963 году Яшина признали победителем в голосовании за «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему футболисту мира. И по сей день Яшин остается единственным в истории вратарем, который получал эту награду.
После окончания карьеры
В дальнейшем Яшин выступал за национальную сборную и столичный «Динамо» вплоть до 1970 года. К тому моменту Яшину был уже 41 год. 27 мая 1971 года состолся прощальный матч Яшина, в котором московскому «Динамо» противостояла сборная мира. На 51-й минуте он установил мяч на углу вратарской и покинул поле под овации болельщиков, которые провожали своего кумира.
После завершения карьеры игрока Яшин остался в «Динамо» на должности начальника команды. Также он проработал Спорткомитете и Федерации футбола СССР. Последние годы жизни он пользовался уважением со стороны советских граждан, помнивших о его былых заслугах. Его нередко приглашали на различные спортивные мероприятия.
В конце 1989 года у Яшина был диагностирован рак желудка, в марте 1990 года легендарный советский футболист скончался.