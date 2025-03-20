Почему Львов Яшиных в России больше нет

Шанс проявить себя у Яшина повторно выпал в июле 1950 года. Во время матча между «Динамо» и «Спартаком» основной вратарь бело-голубых Алексей Хомич получил травму. Второй голкипер команды Вальтер Саная выбыл за день до этого из-за болезни. Встать на ворота пришлось Яшину. Но и в этой игре голкипер допустил грубую ошибку, которая привела к забитому мячу и потере очков. Яшин вышел в основном составе и в матче против одноклубников из Тбилиси. В той игре вновь не обошлось без ошибок вратаря: из-за его фола в ворота москвичей был назначен пенальти. После двух неудачных матчей Яшин был возвращен во вторую команду. На чемпионат СССР 1951 года «Динамо» и вовсе не включило Яшина в заявку.