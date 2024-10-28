Почему Луна всегда повернута к Земле одной стороной

Луна вращается как вокруг Земли, так и вокруг своей оси. Полный оборот вокруг Земли она делает примерно за 27,3 суток. Время одного такого оборота называется сидерическим месяцем — от лат. «sidus», что означает «звезда». Вокруг своей оси Луна тоже вращается, но медленнее Земли, — это происходит примерно за 29,53 земных суток.