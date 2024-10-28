Почему Луна всегда повернута к Земле одной стороной

Почему Луна всегда повернута одной стороной к Земле?
Луна вращается как вокруг Земли, так и вокруг своей оси. Полный оборот вокруг Земли она делает примерно за 27,3 суток. Время одного такого оборота называется сидерическим месяцем — от лат. «sidus», что означает «звезда». Вокруг своей оси Луна тоже вращается, но медленнее Земли, — это происходит примерно за 29,53 земных суток.
Именно из-за того, что оборот Луны вокруг своей оси почти равен периоду ее вращения вокруг Земли, создается впечатление, что Луна всегда повернута к Земле одной стороной, — этот процесс называется синхронным вращением естественного спутника Земли.
Синхронное вращение Луны — результат ее взаимодействия с гравитацией Земли. Влияние гравитации на Луну неравномерно: она сильнее воздействует на ближайшую к Земле сторону Луны.
Что находится на обратной стороне Луны?
Обратная сторона Луны долгое время оставалась загадкой. Только в 1959 году советская автоматическая станция под названием «Луна 3» впервые засняла вид западной части обратной стороны спутника.
Тогда ученые обнаружили, что невидимая сторона Луны отличается от той, что мы наблюдаем ночью: на ней меньше «морей» — темных плоских участков, но больше кратеров — значительных углублений в поверхности Луны.
Исследования Луны продолжаются и сегодня. Так, в июне 2024 года капсула китайской автоматической станции «Чанъэ-6» впервые привезла на Землю образцы грунта с невидимой части Луны, — это поможет лучше разобраться в различиях между двумя ее сторонами и изучить эволюцию естественного спутника Земли.