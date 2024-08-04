Почему Луи Армстронг — культовая фигура мира джаза

В 1959 году культовый музыкант пережил инфаркт. Однако, несмотря на предостережения врачей, выступать он не перестал. Еще 12 лет после инфаркта Луи не покидал сцену. Врачи предупреждали Армстронга, что любой из его концертов может оказаться последним, здоровье легенды ухудшалось, но музыканта ничто не останавливало. Он был счастлив только тогда, когда играл джаз.