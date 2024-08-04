Почему Луи Армстронг — культовая фигура мира джаза

Почему Армстронг стал легендой
Роль трубы
Во-первых, именно Армстронг изменил роль трубача в джазовом ансамбле. До него трубу использовали в основном как ритм-инструмент, а Луи возвел ее в ранг ведущего инструмента. Музыкант исполнял на ней сложные мелодии и соло. Его способность создавать последние помогла определить звучание джаза и утвердить его как отдельный жанр музыки.
Роль певца
Кроме того, Армстронг благодаря своему запоминающемся голосу поднял роль певца в джазе. Он стал одним из первых джазовых исполнителей, который решился показать свою индивидуальность. Если до него импровизация музыкантов была одновременной (параллельной), то он стал импровизировать сольно.
Особый тип пения
Также Армстронг начал использовать прием «скэт». Это тип пения, когда к мелодии добавляют набор слов/слогов в качестве своеобразного дополнительного сопровождения. Эта необычная манера позволила утвердить свинг в качестве основного принципа ритмического движения в джазе.
Эксперименты с жанром
Записи, сделанные Армстронгом со студийным составом «Hot 5» и «Hot 7», стали шедеврами джазовой классики. В них Луи экспериментирует с жанрами и стилем. Если прослушать записи в хронологическом порядке, можно увидеть, как легендарный исполнитель перешел от раннего джаза к более современному звучанию.
«Неправильная» игра
По мнению многих экспертов, уникальное звучание трубы Армстронга объяснялось тем, что гений-самоучка неправильно складывал губы и язык при игре на духовом инструменте. Эта «ошибка» позволяла музыканту брать высокие ноты и извлекать чистый звук. Однако Армстронг каждый день терпел из-за этого боль. Кроме того, из-за чрезмерного давления мундштука он заработал травму верхней губы.
Личные качества
Помимо всего этого, Армстронг был очень харизматичным. Он одним из первых афроамериканских музыкантов добился широкой популярности и признания. Все это Луи использовал для пропаганды равенства и справедливости. Сейчас Армстронг остается важным ориентиром для джазовых музыкантов. Он повлиял на огромное число любителей музыки во всем мире.
Необычные факты из жизни Армстронга
Еда из мусорки
Детство будущей легенды проходило в неблагополучном районе. Иногда он даже искал еду в мусорных баках и воровал. Свои первые концерты Луи начал устраивать в шесть лет на улицах Нового Орлеана.
Профессия матери
Армстронг рос без отца. Мать музыканта работала прачкой и, чтобы прокормить двоих детей, была вынуждена подрабатывать.
Первый арест и начало карьеры
В 11 лет Армстронга впервые арестовали. Правоохранители заинтересовались им из-за стрельбы из револьвера, который он выкрал у очередного любовника своей матери. После этого Армстронга отправили в исправительный интернат для мальчиков. Там Луи и получил начальные музыкальные знания от дирижера ансамбля.
В 14 лет Армстронга уже взяли в оркестр. Луи не знал нотной грамоты, но это не мешало ему прекрасно играть — он делал это на слух.
В 1918 году Армстронга приняли в оркестр Кида Ори вместо корнетиста Джо Оливера. Здесь он узнал основы нотной грамоты и правила дыхания во время игры. К 20 годам Армстронг уже стал заметной фигурой в музыкальном мире родного города.
Проблемы со здоровьем
В 1959 году культовый музыкант пережил инфаркт. Однако, несмотря на предостережения врачей, выступать он не перестал. Еще 12 лет после инфаркта Луи не покидал сцену. Врачи предупреждали Армстронга, что любой из его концертов может оказаться последним, здоровье легенды ухудшалось, но музыканта ничто не останавливало. Он был счастлив только тогда, когда играл джаз.
В 1971 году Армстронг перенес очередной сердечный приступ и попал в больницу. Придя в себя, он сразу попросил собрать оркестр для репетиции. Однако уже на следующий день, 6 июля 1971 года, легендарный джазмен ушел из жизни.
Айгуль Сабитова