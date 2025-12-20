Популярные темы
Эксперт: почему Лондон отказался изымать российские активы для Киева без согласия ЕС

Великобритания отказалась от идеи самостоятельного использования замороженных российских активов для помощи Украине, после того как аналогичный шаг не поддержал Евросоюз. В Лондоне подчеркнули, что не будут действовать в одиночку и продолжат координацию с международными партнерами. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему Великобритания не пошла на такой шаг самостоятельно.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Власти Великобритании исключили возможность самостоятельно использовать замороженные российские активы для поддержки Украины после отказа Евросоюза идти по этому пути. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя британского правительства, отметившего, что Лондон не намерен принимать такие решения без согласованных действий с союзниками.

Премьер-министр Кир Стармер ранее поддерживал идею задействовать российские активы в интересах Киева. В Европе обсуждался механизм так называемого репарационного кредита — предоставления Украине финансовой помощи под залог замороженных российских средств с условием возврата в случае будущих компенсационных выплат со стороны Москвы. Великобритания рассматривала возможность участия в этой схеме за счет примерно 8 млрд фунтов стерлингов замороженных резервов.

Однако в Евросоюзе инициатива столкнулась с сопротивлением, прежде всего со стороны Бельгии, где в депозитарии Euroclear хранится значительная часть российских активов. По итогам саммита в Брюсселе 18—19 декабря европейские лидеры отказались от идеи кредита под залог активов и договорились о другом формате поддержки Киева — беспроцентном займе из бюджета ЕС на сумму около 90 млрд евро.

В Лондоне при этом заявили о готовности продолжать оказание помощи Украине в координации с партнерами.

В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, что Лондон не может в одиночку закрывать финансовые потребности Украины, а поэтому согласует позицию со своими континентальными партнерами.

«Лондон не может оплачивать один Украину, Лондон не хочет оплачивать один Украину, Лондону незачем присоединяться к европейскому решению, европейское решение как бы сильно связано с действиями ЕЦБ», — поясняет он.

По словам эксперта, та сумма беспроцентного займа, который Европа планирует выделить Украине, предназначена для закрытия социальных и бюрократических расходов. Вооружение часто поступает Киеву по серым схемам.

«Вопрос выделения 90 миллиардов и вопрос снабжения Украины оружием — это два разных вопроса. Они не собираются из этих 90 миллиардов поставлять Украине оружие. Они собираются из этих 90 миллиардов оказывать легальную помощь, такую как помощь бюджету», — заключил Брутер.