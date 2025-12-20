Эксперт: почему Лондон отказался изымать российские активы для Киева без согласия ЕС

Великобритания отказалась от идеи самостоятельного использования замороженных российских активов для помощи Украине, после того как аналогичный шаг не поддержал Евросоюз. В Лондоне подчеркнули, что не будут действовать в одиночку и продолжат координацию с международными партнерами. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему Великобритания не пошла на такой шаг самостоятельно.